El corredor de Broadway, entre las calles 32 y 36 en Manhattan, concentra este invierno una de las propuestas recreativas más visibles de la temporada decembrina en Nueva York.

Impulsado por la organización 34th Street Partnership, el Herald Holiday Fair se despliega entre el 12 de noviembre de 2026 y el 2 de enero de 2027, con un formato escalonado que inicia con las atracciones mecánicas e interactivas y suma más adelante su oferta gastronómica y comercial.

A diferencia de lo que sugiere su nombre popular, el protagonista de la jornada -el Christmas Carousel de dos niveles- se levanta en Greeley Square (en el tramo de Broadway entre las calles 32 y 33), muy cerca de Herald Square Park y a pocos pasos de tiendas y comercios de la zona.

Desde su estructura iluminada, los visitantes pueden elegir entre el nivel inferior o esperar en una fila aparte para subir al segundo piso, donde se obtienen vistas panorámicas de 360 grados sobre las luces festivas de Broadway.

Lo que necesitas saber antes de ir: precios, horarios y reglas

Si estás organizando una salida en familia o con amigos, conviene revisar los detalles operativos publicados por la 34th Street Partnership, ya que la dinámica es por orden de llegada y no requiere trámites previos:

Horario general de atracciones: De 10:00 am a 10:00 pm (hora del Este), todos los días.

De (hora del Este), todos los días. Cierre por feriado y clima: las atracciones permanecen cerradas el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day) -que en 2026 cae el jueves 26 de noviembre - y pueden suspender operaciones de forma temporal si se presentan condiciones meteorológicas adversas.

las atracciones permanecen cerradas el -que en 2026 cae el - y pueden suspender operaciones de forma temporal si se presentan condiciones meteorológicas adversas. Compra de boletos: se adquieren únicamente en el lugar (sin venta anticipada en línea); reportes de prensa local señalan un esquema de acceso por orden de llegada y pago sin contacto (tap-to-pay).

Atracción Tarifa publicada Requisitos y detalles clave Disponibilidad / Ubicación Christmas Carousel (carrusel de dos pisos) $10 por persona Mínimo 42 pulgadas (aprox. 1.07 m) para viajar solo; menores de menor estatura deben ir acompañados. Fila separada para el nivel superior. Desde el 12 de nov. en Greeley Square (Broadway y calle 33). Snow Slide (tobogán de nieve artificial) $15 (incluye 3 descensos) Requiere al menos 48 pulgadas (aprox. 1.22 m) de estatura; los menores de 10 años necesitan un adulto con boleto. En Greeley Square, al sur del carrusel. Magic Sleigh Ride (realidad virtual) $10 a $15 por persona (ver nota de tarifas) Edad mínima recomendada de 2 años; menores de 7 años deben ir acompañados por un adulto. Capacidad de 8 personas por recorrido. En Greeley Square Park. Giant Rocking Horse (caballo mecedor gigante) $30 por grupo (incluye foto o GIF de recuerdo) Desde 3 años; menores de 14 años requieren adulto. Hasta 4 adultos (o 5 si hay niños); los asistentes deben subir por una escalera sin asistencia. Previsto a partir de diciembre en el área de Herald Square.

+ Sobre tarifas y fechas de expansión: el sitio oficial de la 34th Street Partnership ubica el boleto de Magic Sleigh Ride en $10, mientras que reseñas periodísticas recientes de noviembre de 2026 mencionan $15; asimismo, la expansión hacia Herald Square con el mercado de Urbanspace aparece anunciada entre el 2 y el 3 de diciembre de 2026 según el canal consultado.

Segunda etapa en diciembre: mercado navideño y más espacios

A partir de principios de diciembre y hasta el 2 de enero de 2027, el evento amplía su alcance hacia Herald Square (entre las calles 34 y 36).

Esta fase incorpora puestos de comida, bebidas de temporada, artículos festivos y opciones para tomar fotografías, con el mercado operado por Urbanspace.

Según la programación de la 34th Street Partnership, el espacio de mercado tiene un horario diario de 11:00 am a 9:00 pm (mientras que la página de Urbanspace detalla franjas de 11:00 am a 8:00 pm de lunes a sábado y hasta las 7:00 pm los domingos, por lo que conviene verificar el horario del día antes de acudir).

Para quienes se trasladan en transporte público desde distintos condados o desde el área metropolitana, la zona cuenta con conexiones directas de metro hacia 34th Street–Herald Square (líneas B, D, F, M, N, Q, R, W y 1, 2, 3), lo que facilita combinar el paseo con compras o una caminata por Midtown sin depender de estacionamiento privado.

+ Presupuesto estimado para una familia: si una familia de cuatro integrantes (por ejemplo, dos adultos y dos niños que cumplen la estatura mínima) quiere subir únicamente al carrusel de $10 por persona, el gasto base en entradas es de $40; si además suman una ronda de tres bajadas en el tobogán de $15 por persona, el costo en boletos asciende a $100, sin contar comida, bebidas ni transporte.

+ Consejos prácticos de logística y accesibilidad: llevar cinta métrica o medir a los niños en casa antes de salir evita frustraciones en la fila ante los topes de 42 pulgadas en el carrusel y 48 pulgadas en el tobogán.

Asimismo, para personas con movilidad reducida, el carrusel cuenta con rampa asistida por personal, mientras que el tobogán implica subir escalones y cargar el inflable, y cada vuelta exige volver a hacer fila.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube