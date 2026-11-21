El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó una nueva hoja de ruta para clausurar definitivamente la cárcel de Rikers Island en 2032, tras asumir la imposibilidad de cumplir el plazo previo fijado para agosto de 2027.

El proyecto sustituye este complejo por cuatro centros penitenciarios más pequeños y cercanos a los tribunales en los condados de Brooklyn (2029), Queens y El Bronx (2031), y Manhattan (2032).

Estrategia

La estrategia busca reducir la población carcelaria actual de 6 600 internos a un máximo de 4 100 para finales de 2032.

Esto lo haría incorporando además dos Unidades de Alojamiento Terapéutico Externas en 2028 para atender a la mitad de los reclusos que padecen condiciones de salud mental, según detalla El Diario NY.

Previsiones

Para evitar que la violencia y el abandono se trasladen a las nuevas sedes, la administración municipal invertirá $130 millones en programas comunitarios de vivienda, empleo y salud mental.

Este plan se hará junto con otros $50 millones destinados a educación, arte, formación laboral y tabletas educativas para los internos a partir de la primavera de 2027.

El Departamento de Correccionales, liderado por el comisionado Stanley Richards, ya inició en este último trimestre de 2026 una reestructuración profunda de la capacitación de sus custodios bajo supervisión federal.

También reactivó el proyecto de vivienda de apoyo Just Home, con el objetivo de acelerar los procesos judiciales y frenar la reincidencia delictiva en la Gran Manzana.

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