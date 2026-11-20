Un potente río atmosférico golpea California entre el miércoles 18 y el jueves 19 de noviembre de 2026 con lluvias torrenciales, fuertes vientos, nevadas en zonas montañosas y alertas por inundaciones repentinas y deslaves, especialmente en áreas de Los Ángeles afectadas por incendios forestales.

El temporal ya provocó rescates de conductores, carreteras anegadas y un récord de lluvia en San Francisco que superó una marca de 1918, mientras crece la inquietud por nuevas tormentas bajo la influencia de El Niño.

Los datos meteorológicos, las cifras de precipitación y las advertencias oficiales provienen del reporte publicado por Mundo Now del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

El miércoles 18 de noviembre, San Francisco acumuló 6,7 centímetros de lluvia y rompió el récord de 5,7 centímetros registrado en 1918 para esa fecha, con calles del centro donde el agua superó los 30 centímetros de profundidad y desprendimientos de rocas en Big Sur.

Durante la mañana del jueves, sectores de San Francisco y Oakland sumaron hasta 1,27 centímetros en una hora, mientras el sistema avanzó al sur con acumulados proyectados de hasta 7,6 centímetros y lluvias superiores a 2,5 centímetros por hora cerca de Oxnard.

¿Qué riesgos agrava el panorama de lluvias e inundaciones en California?

En el condado de Los Ángeles, las autoridades vigilan laderas quemadas por incendios recientes donde el terreno inestable facilita flujos de lodo y escombros, mientras Santa Bárbara y San Luis Obispo reportaron árboles caídos y vías inundadas. La NOAA estima probable que el episodio fuerte o muy fuerte de El Niño se mantenga hasta marzo de 2027, lo que puede favorecer más precipitaciones invernales sobre suelos ya saturados.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene su vigilancia sobre nuevas bandas de lluvia mientras los equipos de emergencia atienden calles anegadas y zonas vulnerables en todo el estado.

¿Cómo actuar ante las alertas por tormentas e inundaciones en California?

• Evitar traslados innecesarios: Limitar desplazamientos durante los picos de lluvia intensa y no cruzar calles ni carreteras inundadas.

• Vigilar zonas de ladera: Atender avisos de evacuación y riesgo de corrientes de lodo si resides cerca de áreas quemadas por incendios.

• Seguir reportes oficiales: Consultar las actualizaciones del NWS y acatar las indicaciones de los servicios locales de emergencia.

Mantener la atención en los avisos meteorológicos de cada condado reduce los riesgos en carretera y protege a las familias ante posibles nuevos episodios de lluvia intensa.

Visita nuestra sección: Servicios e Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube