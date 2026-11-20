El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su gobierno impedirá cualquier ofensiva de Irán con una "bomba sucia" en Washington, tras reportes de prensa basados en evaluaciones de inteligencia que alertan sobre posibles planes iraníes contra altos funcionarios en la capital estadounidense.

Según la información publicada por CNN, el dispositivo al que se hace referencia mezcla explosivos comunes con material radiactivo.

​Postura de la Casa Blanca

​En una conferencia realizada en la Casa Blanca, el mandatario afirmó que su gobierno evitará cualquier ofensiva de ese tipo en la capital. Al acto asistieron el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller.

"Sabemos mucho sobre lo que ocurre en Irán. Sabemos todo lo que dicen. Sabemos quiénes son y dónde están. Nos enteraremos. No lo permitiremos", afirmó.

Asimismo, el republicano comentó que "la gente aquí en Washington D. C. está a salvo en este momento" y planteó la interrogante: "¿Por qué habría de ser Irán tan insensato como para atacar Washington?".

​Debate sobre capacidades operativas

​De acuerdo con lo divulgado por CNN y replicado en las notas citadas, las autoridades estadounidenses continuaban evaluando si Irán cuenta con la capacidad real para llevar a cabo un ataque de esta naturaleza. La cobertura mediática sobre esta alerta de seguridad surgió a lo largo de la semana en distintos medios de Estados Unidos.

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