Dos efectivos pertenecientes al cuerpo militar de 2.000 soldados desplegado en Haití por orden del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, perdieron la vida mientras manipulaban material explosivo, según informó este viernes 20 de noviembre la institución castrense salvadoreña.

El estallido ocasionó también lesiones a otros dos integrantes del destacamento. Estos decesos representan las primeras bajas fatales confirmadas dentro de la misión enviada a la nación caribeña a finales de octubre con la encomienda inicial de ubicar y liberar a cuatro aerotécnicos salvadoreños que fueron raptados tras una emboscada perpetrada por grupos armados el pasado 18 de octubre en Puerto Príncipe.

Con el transcurso de las semanas, el radio de acción del contingente centroamericano se amplió hacia la ofensiva directa contra las estructuras criminales que mantienen bajo asedio al país más empobrecido de América Latina.

En el terreno, los uniformados salvadoreños han logrado desmantelar bases pertenecientes a dos pandillas y operan desde un puesto de mando instalado en un estadio de fútbol que fue retomado previamente por la policía haitiana.

Paralelamente, los gobiernos de El Salvador y Haití suscribieron un convenio de cooperación cuyos términos específicos permanecen bajo reserva oficial, pero que abre la puerta a una permanencia más prolongada de las fuerzas salvadoreñas en territorio haitiano.

A pesar de este marco de colaboración, el mandatario Nayib Bukele —quien este jueves aseguró que sus soldados le están propinando una “lección” a las bandas delictivas locales— sostuvo que el retiro definitivo de las tropas se concretará una vez que logren rescatar a los técnicos aeronáuticos desaparecidos.