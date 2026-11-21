Dos terremotos sacudieron distintas zonas de California entre la noche del jueves 19 y la madrugada de este viernes 20 de noviembre de 2026. El movimiento más fuerte alcanzó magnitud 5.1 cerca del Parque Nacional Pinnacles, en el condado de San Benito, mientras otro de magnitud 4.2 se registró cerca de Commerce, en el área metropolitana de Los Ángeles.

Los datos técnicos, las horas de ocurrencia y las revisiones de daños proceden del reporte publicado por Telemundo New Orleans, que cita al Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y al Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

El primer sismo ocurrió a las 10:49 p.m. del jueves 19 de noviembre unos 10 kilómetros al noroeste de Pinnacles, a 6.7 kilómetros de profundidad, y activó el sistema de alerta temprana ShakeAlert tras ajustarse de 5.4 a 5.1.

Luego, a las 3:25 a.m. del viernes 20 de noviembre, otro temblor golpeó un kilómetro al noroeste de Commerce, a 16.6 kilómetros de profundidad, con ajuste final de 4.2 y percepción en Marina del Rey, Hawthorne, Van Nuys y Pico Rivera.

¿Qué arrojaron las inspecciones de emergencia en California tras los sismos?

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles activó su protocolo sísmico e inspeccionó la infraestructura de la ciudad sin reportar daños estructurales graves ni lesionados en las verificaciones iniciales.

El evento cercano a Pinnacles integró una secuencia sísmica con movimientos menores previos y posteriores, por lo que el USGS lo señaló como posible sismo principal.

Aunque las réplicas pueden continuar tras un sismo de esa magnitud, los especialistas aclaran que nadie puede predecir con exactitud cuándo ocurrirán ni su fuerza.

¿Cómo prepararse ante posibles réplicas de sismos en California?

Seguir los boletines del USGS y de los organismos locales de emergencia

Mantener listo un plan familiar de seguridad y evacuación

Revisar el entorno del hogar ante movimientos posteriores

Mantener la calma y acudir solo a fuentes oficiales ayuda a responder con orden ante la actividad sísmica habitual del estado

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