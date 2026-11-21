Un temblor de magnitud 6,7 estremeció este viernes 20 de noviembre la región peruana de Junín, colindante con el departamento de Lima, donde también fue percibido por la población, sin que las autoridades contabilicen hasta ahora personas afectadas ni perjuicios materiales, de acuerdo con el balance preliminar del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Según los registros técnicos del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el evento ocurrió a las 19:09 hora local (00:09 GMT) y tuvo su epicentro localizado a 30 kilómetros al noroeste de la ciudad de Junín, capital regional, con un hipocentro situado a 127 kilómetros de profundidad.

El Indeci precisó que el movimiento alcanzó una intensidad de grado V en la escala de Mercalli, catalogándose como “un poco fuerte” en las localidades próximas al foco sísmico, mientras que en la capital peruana se sintió con intensidad moderada.

La última catástrofe sísmica de gran escala en la nación suramericana tuvo lugar en agosto de 2007 en el departamento de Ica, cuando un terremoto de magnitud 7,9 dejó un saldo aproximado de 500 fallecidos y cuantiosas pérdidas económicas en infraestructura.