Con el precio promedio de los vehículos nuevos en niveles récord -alcanzando los $51.109 en octubre de 2026, de acuerdo con reportes de Kelley Blue Book y Cox Automotive-, el mercado de segunda mano se mantiene como la principal alternativa para millones de familias en el país.

Sin embargo, el momento en que se visita el concesionario determina cuánto margen existe para negociar.

Un estudio de la plataforma automotriz iSeeCars, que evaluó más de 42 millones de ventas de autos usados registradas entre 2025 y octubre de 2026, reveló que diciembre es el mejor mes del año para conseguir un vehículo por debajo de su valor, con un 46.2% más de ofertas que el promedio anual.

Para este análisis, la firma definió como "oferta" todo automóvil anunciado al menos un 10 % por debajo de su valor justo de mercado estimado.

En un día normal, la probabilidad de hallar un vehículo con ese margen de descuento es de apenas 11.5%. Tomando como referencia un precio promedio de $27.157 por unidad usada, ese 10% representa un ahorro mínimo de $2.716.

Dato sobre financiamiento e identificación: muchos compradores hispanos desconocen que la mayoría de los concesionarios y cooperativas de crédito (credit unions) aceptan el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) junto con una identificación oficial vigente (como pasaporte o matrícula consular) para aprobar financiamiento automotriz, sin exigir número de Seguro Social.

El calendario del ahorro: de noviembre a febrero

La ventana más conveniente para buscar vehículo comienza en el último trimestre del año y se extiende hasta principios del siguiente.

Según los datos de iSeeCars, el comportamiento mensual frente al promedio anual se distribuye así:

Diciembre: 46.2% más ofertas.

46.2% más ofertas. Enero: 44.1% más ofertas.

44.1% más ofertas. Noviembre: 31.7% más ofertas.

31.7% más ofertas. Febrero: 28.8% más ofertas.

28.8% más ofertas. Octubre: 15.5% más ofertas.

Si se analizan jornadas específicas, las 10 mejores fechas del año se concentran entre Halloween y el Día de los Presidentes.

El Día de Martin Luther King Jr. (en enero) encabeza la lista como el mejor día para comprar, con un 52.7 % más de ofertas que un día habitual.

Le siguen la víspera y el día de Año Nuevo (48.9 %), Nochebuena (41.2 %), el fin de semana de Acción de Gracias y Black Friday (34.8 %), el Día de los Presidentes (34.3 %), Halloween (33.2 %) y el Día de los Veteranos (32.9 %).

“Todo, desde el clima más frío hasta los gastos de las fiestas, frena la demanda de autos en los meses de invierno”, explicó Karl Brauer, analista ejecutivo de iSeeCars.

Al haber menos compradores recorriendo los lotes, los concesionarios tienen mayor presión para mover inventario y ajustar precios.

Primavera y verano: la temporada menos favorable

El panorama cambia de forma marcada a partir de abril, cuando las oportunidades de descuento caen 21.6%.

El buen clima y la llegada de los reembolsos de impuestos impulsan la afluencia de clientes a los concesionarios, reduciendo la necesidad de bajar precios.

Los peores meses para comprar un auto usado son:

Junio: 28.8% menos ofertas que el promedio.

28.8% menos ofertas que el promedio. Mayo: 28.2% menos ofertas.

28.2% menos ofertas. Julio: 25.0% menos ofertas.

En el calendario de feriados, Juneteenth (19 de junio) figura como la peor jornada del año para buscar descuentos, con un 30.7% menos de ofertas.

Otras fechas tradicionalmente asociadas con promociones comerciales -como Memorial Day, el Día de la Madre, el Día del Padre y el 4 de julio- también se ubican entre los momentos menos convenientes en el segmento de vehículos usados.

Cómo asegurar una buena compra antes de firmar

Aprovechar los precios de cierre de año no garantiza por sí solo un buen negocio.

Antes de cerrar el trato en un concesionario o con un vendedor particular, conviene seguir estas verificaciones básicas:

Revisar si existen retiros de seguridad (recalls): con el número de identificación del vehículo (VIN), se puede verificar de forma gratuita en el portal oficial de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) si el auto tiene reparaciones pendientes de fábrica. Solicitar el historial de mantenimiento y accidentes: pedir reportes como Carfax o AutoCheck permite confirmar el millaje real y descartar daños estructurales, inundaciones o títulos salvamento (salvage title). Pagar una inspección mecánica independiente: llevar el automóvil a un taller de confianza antes de firmar ayuda a detectar fallas ocultas en transmisión, frenos o motor que no son visibles en una prueba de manejo corta. Combinar fechas clave con cierres de mes: visitar el lote durante los últimos días de noviembre, diciembre o enero aumenta el margen de negociación, ya que los vendedores buscan cumplir sus cuotas mensuales y trimestrales. Verificar las reglas de devolución por estado: en EEUU no existe un período universal de arrepentimiento para la compra de autos.

En estados como California, la ley exige que los concesionarios ofrezcan una opción de cancelación de contrato de dos días (para autos usados de menos de $40.000), pero adquirir ese derecho y devolver el vehículo puede implicar cargos que alcanzan los $750.

Evaluar el tipo de combustible según el presupuesto: el análisis del sector también advierte que los vehículos eléctricos usados presentan actualmente precios superiores a los modelos equivalentes de gasolina, un factor a considerar si el objetivo principal es reducir el desembolso inicial.

Costos ocultos fuera del precio de etiqueta (Out-the-Door Price): el descuento del 10 % puede diluirse si no se negocia el precio final con impuestos, registro (title and registration) y tarifas administrativas (doc fees), que varían ampliamente según el estado.

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