Millones de personas en Estados Unidos (EEUU) que utilizaron plataformas de descuentos en recetas médicas o servicios de telemedicina antes de abril de 2024 tienen hasta el 29 de diciembre de 2026 para presentar un reclamo dentro de un acuerdo de demanda colectiva de $32 millones que involucra a GoodRx y a la empresa de publicidad digital Criteo.

El acuerdo, que cuenta con aprobación preliminar en un tribunal federal de California (en la división de Oakland del Distrito Norte de California, caso Doe et al. v. GoodRx Holdings, Inc., et al., No. 4:23-cv-00501-AMO), busca resolver las acusaciones de que herramientas de rastreo compartieron información personal y datos vinculados a la salud o recetas de usuarios con terceros publicitarios sin el consentimiento o conocimiento adecuado de los consumidores.

Tanto GoodRx como Criteo han negado haber cometido irregularidades o infringido la ley, y el pacto no constituye un fallo judicial de culpabilidad.

Contexto: este acuerdo de $32 millones es una versión revisada tras intentos previos y órdenes judiciales en el tribunal de California (incluidas revisiones sobre el análisis de reclamaciones y el alcance de la exención), lo que llevó a elevar el fondo frente a una propuesta anterior de $25 millones.

Quiénes califican y qué cubre el acuerdo

De acuerdo con la documentación oficial del proceso, pueden ser miembros del grupo elegible las personas que residieron en EEUU y utilizaron algún sitio web, aplicación móvil o servicio ofrecido por o a través de GoodRx -incluidas plataformas como GoodRx Gold, HeyDoctor o GoodRx Care- antes del 20 de abril de 2024.

Documentos judiciales citados por medios especializados señalan que las herramientas de rastreo de la compañía estuvieron vinculadas a los datos de decenas de millones de personas a lo largo del litigio.

Es importante aclarar un punto clave del expediente: este acuerdo de $32 millones resuelve las reclamaciones contra GoodRx y Criteo, mientras que los reclamos contra otros codemandados mencionados en el litigio consolidado, como Meta y Google, continúan por separado.

Cuánto dinero puede tocarle a cada persona

Se debe tener en cuenta que, por ahora, no existe un monto estimado por persona.

Del fondo total de $32 millones se restan primero los costos de administración del acuerdo, impuestos y honorarios o gastos legales aprobados por el tribunal (los abogados demandantes han solicitado un monto cercano a los $10.67 millones, equivalente a cerca de un tercio del fondo).

El dinero restante (el fondo neto) se repartirá en partes iguales (prorrata) entre quienes presenten reclamos válidos y aprobados.

Por ello, el pago final dependerá de cuántas personas reclamen y de las deducciones definitivas, y el cobro solo ocurrirá si el acuerdo obtiene aprobación final y se superan eventuales apelaciones tras la audiencia programada para el 11 de febrero de 2027.

Paso a paso: cómo presentar el reclamo antes de que venza el plazo

Para solicitar un pago, el formulario oficial pide datos básicos de contacto y certificación de elegibilidad, sin exigir en el trámite inicial recibos médicos ni número de notificación previo, y permite elegir un método de pago como transferencia por Zelle, Venmo o PayPal, tarjeta virtual prepagada o cheque físico.

Trámite en línea: complete y envíe el formulario en el portal oficial del acuerdo, goodrxprivacysettlement.com , a más tardar a las 11:59 pm (hora del Este) del 29 de diciembre de 2026 .

complete y envíe el formulario en el portal oficial del acuerdo, , a más tardar a las del . Trámite por correo postal: descargue o imprima el formulario en PDF desde el sitio oficial, llénelo y envíelo con matasellos a más tardar del 29 de diciembre de 2026 a: GoodRx Data Disclosure Settlement, c/o A.B. Data, Ltd., P.O. Box 173138, Milwaukee, WI 53217.

descargue o imprima el formulario en PDF desde el sitio oficial, llénelo y envíelo con matasellos a más tardar del a: GoodRx Data Disclosure Settlement, c/o A.B. Data, Ltd., P.O. Box 173138, Milwaukee, WI 53217. Canales de atención: el administrador del acuerdo atiende consultas en el correo info@goodrxprivacysettlement.com y en el teléfono 1-877-888-9232.

Fecha / Plazo Qué ocurre 29 de diciembre de 2026 Vence el plazo para enviar reclamos en línea (11:59 pm ET) o por correo con matasellos; también vence el límite para excluirse del acuerdo u objetarlo. 11 de febrero de 2027 Audiencia de aprobación final ante el tribunal federal en Oakland, California.

Quienes opten por excluirse por escrito antes del 29 de diciembre no recibirán pago de este acuerdo, pero conservan el derecho de demandar por su cuenta.

Quienes no realicen ninguna gestión perderán la posibilidad de cobrar un pago bajo este convenio.

Plazos de cobro tras la audiencia: incluso si el tribunal aprueba el acuerdo en la audiencia del 11 de febrero de 2027, los pagos no son inmediatos y pueden demorarse si surgen apelaciones legales.

Precauciones básicas para evitar fraudes

Ante convocatorias de demandas colectivas con pagos digitales, conviene verificar siempre que la dirección web sea exactamente la oficial del administrador (goodrxprivacysettlement.com).

Además, evitar enlaces dudosos en mensajes no solicitados, no entregar contraseñas ni claves bancarias sensibles en formularios de reclamo y guardar el comprobante o confirmación de envío.

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