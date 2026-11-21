Más de 51.000 unidades de productos de higiene bucal para niños y adultos fueron retiradas del mercado en Estados Unidos (EEUU) luego de que se detectaran sustancias hormonales durante pruebas vinculadas a la marca ORL Organic Oral Care.

La medida abarca 51.762 unidades repartidas en seis presentaciones entre pastas dentales y enjuagues bucales distribuidos a escala nacional, de acuerdo con el reporte de aplicación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

El retiro voluntario comenzó el 12 de octubre de 2026 por iniciativa del fabricante, ORL Labs, y posteriormente recibió la clasificación Clase II por parte de la agencia federal.

Qué significa la clasificación Clase II y qué hormonas se reportaron

Según los datos difundidos sobre el caso, las evaluaciones identificaron trazas o presencia de progesterona, estradiol o dehidroepiandrosterona (DHEA) en muestras de los productos señalados.

Una designación Clase II significa que el uso o la exposición a un producto violatorio puede causar consecuencias adversas para la salud que son temporales o reversibles desde el punto de vista médico, o bien donde la probabilidad de un daño grave es remota.

Sin embargo, este tipo de clasificación no implica que todas las unidades del mercado presenten el problema ni confirma, por sí sola, que existan lesiones o enfermedades ya registradas asociadas al consumo.

En el reporte disponible tampoco se han precisado las concentraciones exactas de estas hormonas ni el mecanismo específico de contaminación cruzada dentro de la línea de producción.

Pastas dentales retiradas (3 productos — 30.425 unidades)

Producto Presentación UPC Unidades Lotes afectados ORL Organic Oral Care Bubblegum Kids Natural Toothpaste 4 oz 850006245505 3.976 241029P4, 250414P4, 250520P4, 260406P4, 260511P4 ORL Organic Oral Care Cinnamint Toothpaste 4 oz 850006245512 7.202 241209P3, 250129P3, 250508P3, 25112P3, 260511P3 ORL Organic Oral Care Fresh Mint Natural Toothpaste 4 oz 850006245499 19.247 250121P7, 250505P7, 250508P7, 250516P7, 250707P7, 251105P7, 260126P7, 260309P7, 260422P7, 260618P7, 260804P7



Enjuagues bucales retirados (3 productos — 21.337 unidades)

Producto Presentación UPC Unidades Lotes afectados ORL Organic Oral Care Bubblegum Kids Mouthwash 16.9 oz 850006245475 3.116 241029P9, 250505P9, 250520P9, 260406P9 ORL Organic Oral Care Cinnamint Kids Mouthwash 16.9 oz 850006245468 6.140 241101P10, 241212P10 ORL Organic Oral Care Fresh Mint Mouthwash 16.9 oz 850006245451 12.081 240710P6, 240711P6, 240807P6, 241118P6, 241121P6, 250120P6, 250505P11, 250516P6, 251105P6, 260618P6

+ Suma total: 30.425 unidades de pasta dental + 21.337 unidades de enjuague bucal = 51.762 unidades).

Cómo revisar tu baño y qué pasos seguir

Si en tu hogar se utilizan pastas dentales o enjuagues bucales de ORL Organic Oral Care, conviene actuar con calma y orden:

Detén el uso preventivo: suspende el uso del producto mientras verificas si corresponde a los artículos incluidos en el retiro, especialmente si lo emplean niños o personas con condiciones médicas sensibles.

suspende el uso del producto mientras verificas si corresponde a los artículos incluidos en el retiro, especialmente si lo emplean niños o personas con condiciones médicas sensibles. No te fíes solo del nombre comercial: el hecho de que un envase comparta el nombre de la marca o de la línea no basta para confirmarlo como afectado; es indispensable revisar lote , fecha de vencimiento y códigos UPC .

el hecho de que un envase comparta el nombre de la marca o de la línea no basta para confirmarlo como afectado; es indispensable revisar , y . Revisa las fechas reportadas: el rango de fechas de vencimiento señalado para los artículos involucrados abarca desde septiembre de 2026 hasta agosto de 2028 , junto con sus respectivos números de lote.

el rango de fechas de vencimiento señalado para los artículos involucrados abarca desde , junto con sus respectivos números de lote. Contacta al fabricante: para confirmar si tu unidad específica forma parte del retiro, ORL Labs habilitó el teléfono 844-675-5227 y el correo electrónico orl@orlcares.com .

para confirmar si tu unidad específica forma parte del retiro, habilitó el teléfono y el correo electrónico . Consulta médica si notas síntomas: si después de usar alguno de estos productos observas molestias o síntomas que te preocupen, busca orientación con un profesional de la salud y conserva el envase para facilitar la identificación del producto y del lote.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube