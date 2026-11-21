Más de 6.000 familias que residen en los 44 complejos de vivienda pública de Newark (Nueva Jersey) -además de más de 7.000 hogares inscritos en el programa de vales de Sección 8- enfrentan un cambio histórico en la administración de sus hogares.

Mediante una orden ejecutiva emitida por el secretario del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), Scott Turner, el gobierno federal intervino formalmente la Autoridad de Vivienda de Newark (NHA), desplazando a la junta local designada por la alcaldía.

De acuerdo con la notificación oficial enviada por el HUD, la decisión responde a deficiencias persistentes en el manejo financiero de la agencia local y a la incapacidad para reducir la cantidad de apartamentos desocupados en medio de la crisis habitacional.

Según el secretario Turner, la medida representa "una acción decisiva que demuestra nuestro compromiso de exigir responsabilidades a las autoridades de vivienda pública" y busca sanear las finanzas de la institución antes de devolverla eventualmente al control municipal.

Entre el deterioro y la desconfianza: la voz de los inquilinos

Para quienes habitan estas propiedades subsidiadas, la disputa administrativa tiene un impacto cotidiano tangible.

En complejos como Pennington Court Houses, los residentes han denunciado durante meses la acumulación de basura en áreas comunes y el retraso en reparaciones básicas dentro de los apartamentos.

Ahmed Ishma-el, presidente de la Asociación de Inquilinos de Pennington Court Houses, confirmó a la cadena NBC New York que en su complejo existen al menos nueve apartamentos vacíos que no han podido asignarse debido a la falta de personal de mantenimiento.

No obstante, Ishma-el expresó escepticismo sobre la capacidad del gobierno federal para mejorar las condiciones de vida de los residentes, señalando que desconfía de las motivaciones políticas detrás de la administración de Donald Trump.

Por otro lado, sectores de la comunidad ven con buenos ojos cualquier cambio que destrabe las soluciones. Alif Muhammed, excomisionado de la NHA -quien previamente había demandado a la administración municipal alegando influencias políticas indebidas en la agencia-, respaldó la llegada de administradores federales.

"Me da igual si es Trump o Abraham Lincoln. Vengan y hagan lo correcto por la Autoridad de Vivienda en beneficio de los inquilinos", declaró.

Choque político por el futuro de las viviendas en Newark

La intervención federal escaló rápidamente hacia un enfrentamiento con el alcalde de Newark, Ras Baraka, quien nombraba a los comisionados de la junta local antes de la orden del HUD.

En declaraciones a News 4, Baraka rechazó que la crisis sea responsabilidad de los comisionados designados por su despacho, argumentando que la operación diaria, las contrataciones financieras y la rendición de cuentas ante el gobierno federal recaen exclusivamente sobre el director ejecutivo de la NHA.

Asimismo, el alcalde advirtió que la intervención del HUD podría esconder un intento de la administración federal por avanzar hacia la privatización del parque de viviendas públicas de la ciudad.

Además, en declaraciones difundidas el viernes 20 de noviembre, el mandatario local aseguró que la Autoridad de Vivienda acumula una deuda de 17 millones de dólares con la ciudad de Newark y cuestionó que el gobierno federal no haya respondido adecuadamente a los reclamos previos sobre el abandono de terrenos y propiedades públicas

¿Qué deben saber y hacer los inquilinos ante esta transición?

Aunque la administración de los edificios pasa a manos federales, los derechos básicos de los inquilinos y sus contratos de arrendamiento vigentes no se cancelan automáticamente.

Si resides en una propiedad administrada por la NHA en Newark, toma en cuenta estas recomendaciones:

Continúa pagando tu renta por los canales oficiales: no entregues dinero en efectivo ni realices pagos a terceros no autorizados. Mantén tus recibos y comprobantes al día para evitar inconvenientes durante la auditoría administrativa.

no entregues dinero en efectivo ni realices pagos a terceros no autorizados. Mantén tus recibos y comprobantes al día para evitar inconvenientes durante la auditoría administrativa. Documenta los problemas de mantenimiento: toma fotografías con fecha de cualquier daño estructural, plagas, fallas de calefacción o acumulación de basura en tu unidad o edificio, y guarda los números de reporte de cada solicitud enviada a la oficina de administración.

toma fotografías con fecha de cualquier daño estructural, plagas, fallas de calefacción o acumulación de basura en tu unidad o edificio, y guarda los números de reporte de cada solicitud enviada a la oficina de administración. Verifica comunicados oficiales: ante rumores sobre desalojos o cambios en los requisitos de elegibilidad, consulta únicamente los avisos publicados en los tableros oficiales de tu complejo o a través del portal oficial del HUD (hud.gov) y de la Autoridad de Vivienda de Newark (newarkha.org).

ante rumores sobre desalojos o cambios en los requisitos de elegibilidad, consulta únicamente los avisos publicados en los tableros oficiales de tu complejo o a través del portal oficial del HUD (hud.gov) y de la Autoridad de Vivienda de Newark (newarkha.org). Busca asesoría legal gratuita si enfrentas represalias: si recibes notificaciones irregulares o amenazas de desalojo durante este proceso de transición, puedes acudir a organizaciones de asistencia legal en Nueva Jersey, como Legal Services of New Jersey (LSNJ), que ofrecen orientación gratuita a inquilinos de bajos ingresos sin importar su origen.

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