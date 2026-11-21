Las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade (M-DCPS), jurisdicción educativa que abarca la ciudad de Doral, garantizan el acceso a las aulas desde Pre-K hasta el duodécimo grado sin exigir pruebas de estatus migratorio ni números de Seguro Social a los padres o a los menores.

La legislación estatal de Florida obliga a todos los planteles públicos a matricular a cualquier niño que resida dentro de su zona escolar correspondiente, eliminando barreras legales para las familias recién llegadas que buscan continuidad académica.

El rigor sanitario: transcripción de vacunas y examen médico local

El cumplimiento de los estándares de salud constituye el primer filtro obligatorio del distrito escolar, dado que los planteles rechazan los carnets de vacunación emitidos en el extranjero.

Los representantes deben acudir a un pediatra autorizado en Florida o a una clínica del Departamento de Salud del condado para transcribir el historial previo al sistema estatal y obtener el Certificado de Inmunización de Florida (Formulario DH 680), conocido como la "tarjeta azul".

En esa misma consulta, los especialistas aplican las dosis faltantes según el grado escolar —incluyendo DTaP, Polio, MMR, Varicela, Hepatitis B y Tdap para séptimo grado—, salvo en casos excepcionales amparados por una exención médica o una exención religiosa emitida mediante el Formulario DH 681.

De forma paralela, todo alumno que ingresa por primera vez al sistema educativo de Miami-Dade requiere una evaluación clínica realizada dentro de territorio estadounidense.

Los padres deben consignar el Formulario de Examen de Salud para Ingreso Escolar (DH 3040), identificado como la "hoja amarilla", el cual mantiene una vigencia estricta de doce meses previos a la fecha de matrícula.

Pruebas de residencia e identidad para asegurar el cupo

La asignación del plantel en Doral depende directamente de la verificación del domicilio familiar dentro de los límites del distrito.

El representante legal presenta dos comprobantes a su nombre, como un contrato de arrendamiento vigente y notariado, una escritura de propiedad o la tarjeta de exención de vivienda.

Finalmente, el expediente exige el certificado de nacimiento original o el pasaporte vigente del menor para validar su edad e identidad, aunque el reglamento otorga una inscripción temporal de treinta días calendario a quienes aún tramitan estos documentos civiles.

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