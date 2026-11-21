En Florida, Estados Unidos (EEUU), existen diferentes bancos de alimentos y organizaciones alimentarias que realizan entregas gratuitas de despensas de alimentos, descubra dónde y en qué horarios puede recibir la suya la próxima semana.

Por una parte, tenemos que Feeding Tampa Bay estará ejecutando un cronograma de entregas regular, de lunes a sábado, es decir, del 23 al 28 de noviembre de 2026.

Para esta próxima semana tienen un total de 22 entregas móviles en diferentes localidades.

Con Feeding Tampa Bay

Lunes 23 de noviembre

En HARDEE | CFHC Wauchula: 807 Cobb Ct, Wauchula, FL 33873. De 9:00 a 11:00 de la mañana.

Martes 24 de noviembre

En HARDEE | Cutting Edge Ministries: 3059 Elm St., Zolfo Springs, FL 33890. De 9:30 am a 12:00 de la tarde.

En POLK | Blessings and Hope Food Pantry: 2150 E Edgewood Dr., Lakeland, FL 33803. De 11:00 am a 1:00 de la tarde.

+ Todos los clientes deben registrarse en el estacionamiento ubicado en 4730 Lakeland Highlands Rd., Lakeland, FL.

En PINELLAS | UKCF Church: 1800 9th Ave N, St. Petersburg, FL 33712. De 5:30 pm a las 7:30 de la noche.

Miércoles 25 de noviembre

En HILLSBOROUGH | Tampa Underground | Ministerio Mujeres Restauradas por Dios Underground: 798 E Chelsea St., Tampa, FL 33603. De 8:30 a 10:30 de la mañana.

+ La fila de vehículos comienza en 798 E Chelsea St., Tampa, FL 33603, debajo del paso elevado de la I-275, donde recibirá un talón de boleto.

+ Luego, se le indicará que se dirija a 4310 N Nebraska Ave, Tampa, FL 33603 para recoger su comida.

+ Solo se atenderá a personas a pie entre las 7:00 y las 8:00 a. m. en 4310 N Nebraska Ave.

En SUMTER | Lake Panasoffkee Methodist Church: 589 N Country Rd, Lake Panasoffkee, FL 33538. De 9:00 a 10:30 de la mañana.

En PASCO | Hudson First United Methodist: 13123 US Hwy 19, Hudson, FL 34667. De 9:00 am a 12:00 de la tarde.

En PASCO | Hopeville Family Ministries: 7236 State Rd 52, Hudson, FL 34667. De 9:30 am a 12:00 de la tarde.

En HERNANDO | People Helping People: 1396 Kass Circle, Spring Hill, FL 34606. De 10:30 am a 12:00 de la tarde.

En POLK | House of Refuge: 640 Burns Ave., Lake Wales, FL 33853. De 2:00 a 3:30 de la tarde.

En POLK | St. Mary’s Primitive Baptist Church: 2855 Orchid Drive, Haines City, FL 33844. De 2:00 a 3:30 de la tarde.

En PINELLAS | Salvation Army Clearwater: 1521 E. Druid Rd., Clearwater, FL 33756. De 3:30 a 5:00 de la tarde.

En HILLSBOROUGH | Harbor Church: 15612 Race Track Rd, Odessa, FL 33556. De 4:00 a 6:00 de la tarde.

En POLK | Mulberry RCMA: 4440 Academy Dr, Mulberry, FL, 33860. De 5:30 pm a 7:00 de la noche.

En POLK | CFHC Mulberry: 4440 Academy Dr Mulberry, FL 33860. De 5:30 pm a 7:00 de la noche.

Jueves 26 de noviembre

En HIGHLANDS | South Oak First Baptist: 125 South Oak Ave. Lake Placid, FL 33852. De 9:00 a 10:30 de la mañana.

En POLK | Ft. Meade Outdoor Recreation Area, US Highway 98: 1639 Frostproof Hwy, Fort Meade, FL, 33841. De 10:30 am a 12:00 de la tarde.

En POLK | Church Service Center: 495 E Summerlin St, Bartow, FL 33830. De 1:00 a 2:30 de la tarde.

Viernes 27 de noviembre

En POLK | FMBC Administration Building: 1899 2nd St NW, Winter Haven, FL 33881. De 10:00 a 11:30 de la mañana.

Sábado 28 de noviembre

En MANATEE | Church of Christ: 204 Dr MLK Ave E, Bradenton, FL 34208. De 7:30 a 9:00 de la mañana.

PASCO | Hopeville Family Ministries: 7236 State Rd 52, Hudson, FL 34667. De 8:00 am a 12:00 de la tarde.

HILLSBOROUGH | Shekinah Glory Cathedral: 402 W English St., Plant City, FL 33563. De 9:30 a 11:30 de la mañana.

Con Farm Share

Farm Share es una organización sin fines de lucro en Florida dedicada a combatir el hambre y el desperdicio de alimentos.

Este funciona como el banco de alimentos más grande e independiente del estado.

Esta próxima semana han programado un total de 8 jornadas de despensas de alimentos, esta vez en el centro y norte del estado.

Lunes 23 de noviembre

En The City of West Park: 3501 SW 56th Ave, West Park. De 11:00 am a 2:00 de la tarde.

En Clearwater-Commissioner Chris Latvala DONATION: High Point Neighborhood Family Center, 5812 150th Ave N, Clearwater. De 1:00 a 4:00 de la tarde.

Martes 24 de noviembre

En Miami-State Representative Wallace Aristide: Biscayne Gardens Civic Association, 15000 N Miami Ave, Miami. De 9:00 a 11:00 de la mañana.

En North Lauderdale-Empower U Community Health Center: Strong Tower Church FTL, 7500 Southgate Blvd, North Lauderdale. De 9:00 am a 12:00 de la tarde.

En Miami-Dade County Tax Collector: Coral Reef DMV, 14653 SW 122nd Ave, Miami. De 10:00 am a 1:00 de la tarde.

En Miami-South Promo: Gwen Cherry Park, 7090 NW 22nd Ave, Miami. De 10:00 am a 1:00 de la tarde.

En Homestead Police Department: Chief Curtis K. Ivy. Ir. P.A.L. Gym, 600 SW 14th Ave, Homestead. De 12:00 pm a 3:00 de la tarde.

Jueves 26 de noviembre

En Tallahassee-Berean Christian Fellowship: 6214 Blountstown Hwy, Tallahassee. De 9:30 am a 12:30 de la tarde.

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