En Florida, Estados Unidos (EEUU), existen diferentes bancos de alimentos y organizaciones alimentarias que realizan entregas gratuitas de despensas de alimentos, descubra dónde y en qué horarios puede recibir la suya la próxima semana.
Por una parte, tenemos que Feeding Tampa Bay estará ejecutando un cronograma de entregas regular, de lunes a sábado, es decir, del 23 al 28 de noviembre de 2026.
Para esta próxima semana tienen un total de 22 entregas móviles en diferentes localidades.
Con Feeding Tampa Bay
Lunes 23 de noviembre
- En HARDEE | CFHC Wauchula: 807 Cobb Ct, Wauchula, FL 33873. De 9:00 a 11:00 de la mañana.
Martes 24 de noviembre
- En HARDEE | Cutting Edge Ministries: 3059 Elm St., Zolfo Springs, FL 33890. De 9:30 am a 12:00 de la tarde.
- En POLK | Blessings and Hope Food Pantry: 2150 E Edgewood Dr., Lakeland, FL 33803. De 11:00 am a 1:00 de la tarde.
+ Todos los clientes deben registrarse en el estacionamiento ubicado en 4730 Lakeland Highlands Rd., Lakeland, FL.
- En PINELLAS | UKCF Church: 1800 9th Ave N, St. Petersburg, FL 33712. De 5:30 pm a las 7:30 de la noche.
Miércoles 25 de noviembre
- En HILLSBOROUGH | Tampa Underground | Ministerio Mujeres Restauradas por Dios Underground: 798 E Chelsea St., Tampa, FL 33603. De 8:30 a 10:30 de la mañana.
+ La fila de vehículos comienza en 798 E Chelsea St., Tampa, FL 33603, debajo del paso elevado de la I-275, donde recibirá un talón de boleto.
+ Luego, se le indicará que se dirija a 4310 N Nebraska Ave, Tampa, FL 33603 para recoger su comida.
+ Solo se atenderá a personas a pie entre las 7:00 y las 8:00 a. m. en 4310 N Nebraska Ave.
- En SUMTER | Lake Panasoffkee Methodist Church: 589 N Country Rd, Lake Panasoffkee, FL 33538. De 9:00 a 10:30 de la mañana.
- En PASCO | Hudson First United Methodist: 13123 US Hwy 19, Hudson, FL 34667. De 9:00 am a 12:00 de la tarde.
- En PASCO | Hopeville Family Ministries: 7236 State Rd 52, Hudson, FL 34667. De 9:30 am a 12:00 de la tarde.
- En HERNANDO | People Helping People: 1396 Kass Circle, Spring Hill, FL 34606. De 10:30 am a 12:00 de la tarde.
- En POLK | House of Refuge: 640 Burns Ave., Lake Wales, FL 33853. De 2:00 a 3:30 de la tarde.
- En POLK | St. Mary’s Primitive Baptist Church: 2855 Orchid Drive, Haines City, FL 33844. De 2:00 a 3:30 de la tarde.
- En PINELLAS | Salvation Army Clearwater: 1521 E. Druid Rd., Clearwater, FL 33756. De 3:30 a 5:00 de la tarde.
- En HILLSBOROUGH | Harbor Church: 15612 Race Track Rd, Odessa, FL 33556. De 4:00 a 6:00 de la tarde.
- En POLK | Mulberry RCMA: 4440 Academy Dr, Mulberry, FL, 33860. De 5:30 pm a 7:00 de la noche.
- En POLK | CFHC Mulberry: 4440 Academy Dr Mulberry, FL 33860. De 5:30 pm a 7:00 de la noche.
Jueves 26 de noviembre
- En HIGHLANDS | South Oak First Baptist: 125 South Oak Ave. Lake Placid, FL 33852. De 9:00 a 10:30 de la mañana.
- En POLK | Ft. Meade Outdoor Recreation Area, US Highway 98: 1639 Frostproof Hwy, Fort Meade, FL, 33841. De 10:30 am a 12:00 de la tarde.
- En POLK | Church Service Center: 495 E Summerlin St, Bartow, FL 33830. De 1:00 a 2:30 de la tarde.
Viernes 27 de noviembre
- En POLK | FMBC Administration Building: 1899 2nd St NW, Winter Haven, FL 33881. De 10:00 a 11:30 de la mañana.
Sábado 28 de noviembre
- En MANATEE | Church of Christ: 204 Dr MLK Ave E, Bradenton, FL 34208. De 7:30 a 9:00 de la mañana.
- PASCO | Hopeville Family Ministries: 7236 State Rd 52, Hudson, FL 34667. De 8:00 am a 12:00 de la tarde.
- HILLSBOROUGH | Shekinah Glory Cathedral: 402 W English St., Plant City, FL 33563. De 9:30 a 11:30 de la mañana.
Con Farm Share
Farm Share es una organización sin fines de lucro en Florida dedicada a combatir el hambre y el desperdicio de alimentos.
Este funciona como el banco de alimentos más grande e independiente del estado.
Esta próxima semana han programado un total de 8 jornadas de despensas de alimentos, esta vez en el centro y norte del estado.
Lunes 23 de noviembre
- En The City of West Park: 3501 SW 56th Ave, West Park. De 11:00 am a 2:00 de la tarde.
- En Clearwater-Commissioner Chris Latvala DONATION: High Point Neighborhood Family Center, 5812 150th Ave N, Clearwater. De 1:00 a 4:00 de la tarde.
Martes 24 de noviembre
- En Miami-State Representative Wallace Aristide: Biscayne Gardens Civic Association, 15000 N Miami Ave, Miami. De 9:00 a 11:00 de la mañana.
- En North Lauderdale-Empower U Community Health Center: Strong Tower Church FTL, 7500 Southgate Blvd, North Lauderdale. De 9:00 am a 12:00 de la tarde.
- En Miami-Dade County Tax Collector: Coral Reef DMV, 14653 SW 122nd Ave, Miami. De 10:00 am a 1:00 de la tarde.
- En Miami-South Promo: Gwen Cherry Park, 7090 NW 22nd Ave, Miami. De 10:00 am a 1:00 de la tarde.
- En Homestead Police Department: Chief Curtis K. Ivy. Ir. P.A.L. Gym, 600 SW 14th Ave, Homestead. De 12:00 pm a 3:00 de la tarde.
Jueves 26 de noviembre
- En Tallahassee-Berean Christian Fellowship: 6214 Blountstown Hwy, Tallahassee. De 9:30 am a 12:30 de la tarde.
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