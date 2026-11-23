La temporada navideña de 2026 abre una atractiva ventana laboral para músicos y cantantes en Estados Unidos que buscan generar ingresos adicionales durante las fiestas de fin de año.

La organización especializada en espectáculos festivos Christmas Carolers, activa en el sector desde 1996, lanzó oficialmente el pasado 9 de noviembre su convocatoria nacional para reclutar intérpretes mayores de 18 años en 37 ciudades del país, ofreciendo remuneraciones que alcanzan hasta los $40 por hora trabajada.

Perfiles vocales buscados y proceso de audición

La compañía abrió vacantes para cubrir cuatro registros vocales específicos: sopranos, contraltos, tenores y bajos. El llamado apunta tanto a estudiantes de música e integrantes de coros como a vocalistas con experiencia previa en agrupaciones musicales.

Para integrarse a los elencos profesionales, los aspirantes deben superar una audición técnica diseñada para evaluar su afinación, armonía grupal y dominio del repertorio tradicional decembrino.

Vestuario victoriano y escenarios corporativos de alto nivel

Quienes superen el filtro de selección actuarán en eventos privados, recepciones corporativas, fiestas en hoteles y celebraciones comunitarias interpretando villancicos clásicos.

El sello distintivo de la firma radica en la puesta en escena: todos los artistas visten trajes de época de estilo victoriano para evocar la atmósfera nostálgica de las navidades tradicionales frente al público en vivo.

Los candidatos interesados en sumarse a las cuadrillas musicales de esta temporada pueden registrar su postulación directamente completando el formulario en línea disponible en el portal oficial de Christmas Carolers, transformando una tradición musical centenaria en una fuente rentable de empleo temporal.

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