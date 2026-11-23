El gobernador electo de Florida, Byron Donalds, advirtió que no permitirá que ningún municipio del estado adopte políticas santuario ni rompa sus acuerdos de cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El republicano hizo estas declaraciones después de que autoridades de ciudades como Tallahassee y Doral consideraran retirarse del programa federal 287(g).

“Florida no es un estado santuario, y como gobernador, nunca permitiré que lo sea. Las ciudades de Florida deben cumplir con las leyes federales y estatales. Punto final”, sentenció Byron Donalds a través de su cuenta oficial en la red social X.

El gobernador electo, quien derrotó al demócrata David Jolly en las elecciones del 3 de noviembre y asumirá el cargo en enero de 2027, respondió así a las informaciones de medios locales, como Politico y CiberCuba, sobre las recientes iniciativas municipales para limitar la colaboración policial en materia migratoria.

Tallahassee abre el debate sobre su salida del programa 287(g)

La advertencia de Donalds llegó después de una sesión de la Comisión Municipal de Tallahassee.

El organismo votó por unanimidad (5-0) incluir en su próxima agenda un plan para estudiar la posible salida del Departamento de Policía local del acuerdo 287(g) con ICE.

Según declaraciones recogidas por el Tallahassee Democrat, la comisionada y alcaldesa interina Jacqueline «Jack» Porter promovió la medida y afirmó que está dispuesta a avanzar con la salida del pacto.

Aunque la votación no anula el acuerdo vigente, obliga a los funcionarios a examinar las opciones legales para ponerle fin.

En la misma reunión, el jefe de policía Lawrence Revell aclaró que, por ahora, la participación del departamento se limita a un solo agente capacitado que tiene acceso a bases de datos migratorias.

La Fiscalía de Florida advierte de sanciones y destituciones

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, respaldó la postura de Byron Donalds y recordó a los gobiernos locales las consecuencias legales de incumplir la normativa estatal.

En sus cuentas oficiales de X, Uthmeier envió un mensaje directo al Concejo Municipal de Doral, cuyos miembros aplazaron por votación (4-1) el debate sobre su propio acuerdo con ICE. En el mensaje, advirtió que dar marcha atrás en estos convenios viola la ley.

Según una comunicación de la Oficina del Fiscal General dirigida a la alcaldesa de Doral, Christi Fraga, y citada en los reportes de prensa, el capítulo 908 de los Estatutos de Florida prohíbe expresamente las políticas locales que obstaculicen la cooperación con las autoridades federales.

¿Qué supone el acuerdo 287(g) entre las ciudades y el ICE?

El programa federal 287(g), establecido en la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, permite que las policías estatales y locales realicen ciertas tareas de control migratorio bajo la supervisión del ICE. Entre sus atribuciones principales están:

Identificación migratoria: Comprobar la situación legal de las personas detenidas por delitos locales.

Acceso a bases de datos: Consultar en tiempo real los registros federales de inmigración.

Ejecución de órdenes: Tramitar detenciones administrativas solicitadas por agentes federales.

Ante la próxima llegada de Byron Donalds a la mansión del gobernador en Tallahassee, el gobierno estatal prevé mantener, e incluso endurecer, la política de cooperación migratoria que marcó la gestión de Ron DeSantis.

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