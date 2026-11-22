Miles de residentes del sureste de Iowa y comunidades fronterizas de Illinois permanecen en alerta máxima ante la inminente detonación controlada de casi 5 toneladas (9.700 libras) de azida de plomo degradada en la Planta de Municiones del Ejército de Estados Unidos en Middletown.

Aunque una corte federal de apelaciones pausó el permiso ambiental de la operación el pasado viernes, nuevos documentos judiciales presentados este fin de semana revelan que el Ejército planea ejecutar las dos explosiones a más tardar este martes 24 de noviembre, pudiendo ocurrir en cualquier momento dentro de la ventana de lunes a martes según lo permitan las condiciones meteorológicas.

Ante este escenario, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Iowa (HHS) publicó una hoja informativa de emergencia con protocolos de resguardo para la población.

El origen del peligro: 68 barriles inestables

El material a destruir consiste en 68 barriles de azida de plomo -un compuesto altamente sensible usado en municiones- que estuvieron almacenados durante más de 20 años en búnkeres subterráneos de la planta (un complejo de 1941 ubicado a unas cuatro horas al oeste de Chicago).

Según explicaron portavoces militares y la Agencia de Protección Ambiental (EPA), el líquido (agua y etanol) que mantenía estable el químico se evaporó parcialmente.

Esto provocó que el compuesto comenzara a recristalizarse desde marzo de 2026, volviéndose extremadamente volátil ante cualquier fricción, movimiento o caída brusca de temperatura.

Aunque el Ejército contrató inicialmente a una empresa para neutralizar los químicos sin explotarlos, canceló el acuerdo dos meses después tras concluir que abrir o mover los barriles podría desencadenar una explosión accidental fatal para los trabajadores.

¿Por qué preocupa la nube de plomo y qué zonas están bajo vigilancia?

La preocupación de las autoridades sanitarias y grupos ambientalistas radica en que la detonación al aire libre generará una nube de polvo con partículas de plomo que el viento podría dispersar fuera de la base militar.

Zonas bajo vigilancia directa: el epicentro es Middletown (condado de Des Moines, sureste de Iowa), junto a West Burlington y Burlington , y justo frente a comunidades fronterizas del oeste de Illinois como Gulfport (condado de Henderson).

el epicentro es (condado de Des Moines, sureste de Iowa), junto a y , y justo frente a comunidades fronterizas del oeste de Illinois como (condado de Henderson). Alcance potencial: según los modelos iniciales del propio Ejército citados en la disputa legal, las corrientes de aire podrían desplazar la nube hacia el norte en dirección a Iowa City, mientras que organizaciones ambientalistas advirtieron que bajo ciertas condiciones climáticas las partículas podrían viajar 100 millas o más.

El HHS de Iowa advirtió que no existe ningún nivel seguro de exposición al plomo. Este metal pesado actúa como una neurotoxina capaz de causar daños irreversibles, representando un riesgo crítico para:

Niños menores de 6 años , cuyo cerebro y sistema nervioso en desarrollo son altamente vulnerables.

, cuyo cerebro y sistema nervioso en desarrollo son altamente vulnerables. Mujeres embarazadas , debido al impacto directo en el desarrollo fetal.

, debido al impacto directo en el desarrollo fetal. Animales y cultivos, ya que el polvo puede depositarse en el suelo, el agua, el ganado y las granjas de la región.

Cómo proteger a tu familia paso a paso

El Ejército informó que no existe un mapa fijo previo porque la trayectoria depende del viento al momento exacto del operativo.

Por ello, publicará los mapas oficiales de dispersión seis horas antes de la detonación y cada hora posterior hasta el estallido.

Si vives o trabajas en el área de influencia entre Iowa e Illinois, sigue estas recomendaciones oficiales del HHS de Iowa:

Fase Acción recomendada Detalle clave para el hogar Durante y tras la explosión Refúgiate en interiores y sella tu vivienda. Mantén puertas y ventanas cerradas entre 24 y 48 horas después de la detonación. Aire acondicionado / Calefacción Activa el modo de recirculación. Puedes dejar encendida la calefacción residencial, pero evita que tome aire del exterior (aplica también para autos si debes conducir). Filtración en casa Usa purificadores de aire portátiles. Asegúrate de que estén equipados con filtros HEPA. Desplazamientos Evita viajes innecesarios a zonas cercanas. No expongas a niños ni mascotas en parques infantiles o patios hasta que pase la alerta. Limpieza posterior Limpia superficies solo con agua y jabón. Nunca barras en seco, ya que volverás a levantar el polvo de plomo. Lava juguetes exteriores, alféizares y cambia el filtro de cabina de tu auto si es necesario. Higiene y salud Lava tus manos antes de comer y quítate los zapatos al entrar. Si sospechas exposición (especialmente en niños o embarazadas), consulta a un médico sobre un análisis de plomo en sangre.

Batalla legal contrarreloj: el argumento del Ejército

La operación desató una intensa disputa en los tribunales.

El viernes 20 de noviembre, tras una petición de emergencia presentada por Earthjustice en representación del Iowa Environmental Council y el capítulo de Iowa del Sierra Club, el Tribunal de Apelaciones del 8º Circuito suspendió temporalmente el permiso de emergencia que la EPA había otorgado el 16 de noviembre.

Sin embargo, en un escrito presentado este sábado, los abogados del gobierno federal notificaron que el Ejército tiene autoridad legal para proceder incluso sin el permiso de la EPA vigente.

El Departamento de Justicia invocó una exención de emergencia de la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA), que permite a las fuerzas armadas actuar de inmediato ante explosivos militares que representen una amenaza inminente para la seguridad pública.

"La verdadera elección no es entre una detonación y ninguna detonación; es entre una detonación planificada y mitigada, y una explosión no planificada y sin mitigación", argumentó el gobierno en los documentos judiciales, asegurando que aplicarán todas las medidas de mitigación ambiental previstas originalmente.

En respuesta, los grupos ambientalistas presentaron una moción adicional este domingo 22 de noviembre con declaraciones de expertos para intentar frenar definitivamente el operativo.

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