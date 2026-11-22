San Francisco y el Área de la Bahía (California) enfrentan una combinación meteorológica de alto riesgo para la semana de Acción de Gracias: el ciclo de mareas rey (king tides) más alto en casi dos décadas -impulsado por la alineación lunar y condiciones de El Niño con aguas oceánicas cálidas- se sumará a nuevas lluvias y vientos desde principios de semana.

Ante este panorama, el alcalde Daniel Lurie instó a los residentes a aprovechar este domingo 22 de noviembre para abastecerse y prepararse antes de que el tiempo se complique, y a reconsiderar viajes no esenciales entre el lunes por la tarde y el miércoles.

Alertas activas y cronología del riesgo

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) mantiene escalonados los avisos por inundaciones costeras en el norte de California y la costa del Pacífico:

Aviso de inundación costera (Coastal Flood Advisory) en la bahía: vigente para las costas de las bahías de San Francisco y San Pablo hasta las 6:00 am (hora del Pacífico) del lunes 23 de noviembre , con inundaciones de hasta 2.1 pies sobre el nivel normal en zonas bajas.

vigente para las costas de las bahías de San Francisco y San Pablo , con inundaciones de hasta sobre el nivel normal en zonas bajas. Advertencia de inundación costera (Coastal Flood Warning) en la bahía: entra en vigor para las costas de las bahías de San Francisco y San Pablo desde las 6:00 am del lunes 23 hasta las 4:00 pm del jueves 26 de noviembre (Día de Acción de Gracias) , con proyecciones de hasta 3 pies de inundación en puntos vulnerables.

entra en vigor para las costas de las bahías de San Francisco y San Pablo , con proyecciones de hasta de inundación en puntos vulnerables. Aviso en el litoral del Pacífico: abarca desde la costa norte (incluido Point Reyes National Seashore), la península de San Francisco y la bahía de Monterey hasta Big Sur hasta las 4:00 pm del jueves 26 , con hasta 3 pies de inundación potencial, olas que alcanzan zonas más altas de las playas y cierres viales aislados.

abarca desde la costa norte (incluido Point Reyes National Seashore), la península de San Francisco y la bahía de Monterey hasta Big Sur , con hasta de inundación potencial, olas que alcanzan zonas más altas de las playas y cierres viales aislados. Lluvias, vientos y antecedentes: tras el temporal del miércoles 18 de noviembre -que dejó más de 2 pulgadas de lluvia (2.28 pulgadas reportadas, superando un récord diario de 1918) y provocó inundaciones en calles y terminales- los pronósticos anticipan lluvias generalizadas a partir de la mañana del martes 24, con chubascos residuales hasta la noche del miércoles 25 y ráfagas de viento de 40 a 50 mph en la costa.

La Guardia Costera de EEUU (USCG) advirtió que las mareas rey podrían registrar las alturas más marcadas en 18 años, con lecturas observadas que podrían superar los 7.5 a 8 pies (y autoridades locales advierten sobre marcas cercanas o superiores a los 8.66–9 pies en escenarios extremos en San Francisco).

Fecha (noviembre 2026) Pleamar estimada en SF Altura sobre lo normal Escenario de alerta y pronóstico Domingo 22 8:48 am. (~7.9 pies) ~+2.1 pies Aviso costero vigente; ventana de preparación previa a las lluvias. Lunes 23 9:25 am. (~8.1 pies) ~+2.3 pies Inicia Advertencia de inundación costera a las 6:00 a. m.; llamado a evitar viajes desde la tarde. Martes 24 10:05 am. (~8.7 pies) ~+2.9 pies Mareas muy altas; llegada de lluvias generalizadas por la mañana y vientos costeros. Miércoles 25 10:49 am. (~8.8 pies) ~+3.0 pies Pico máximo de pleamar; lluvias y chubascos hasta la noche en plena jornada previa a Acción de Gracias. Jueves 26 11:38 am. (~8.4 pies) ~+2.6 pies Día de Acción de Gracias; advertencia activa hasta las 4:00 p. m.

(Los horarios exactos de marea alta varían hasta 90 minutos según el punto de la bahía o la costa.)

Qué hacer hoy domingo 22 y durante la semana

El mensaje del alcalde Daniel Lurie divide claramente los tiempos: hoy domingo es el día para prepararse, mientras que entre la tarde del lunes y el miércoles se pide evitar desplazamientos innecesarios cuando coinciden las mareas más altas y las lluvias:

Adelanta compras y abastecimiento hoy domingo: haz compras de alimentos, agua, medicamentos y suministros para Acción de Gracias durante este fin de semana para reducir al mínimo la necesidad de salir a la calle entre lunes por la tarde y miércoles. Mueve tu vehículo fuera de zonas inundables: retira autos estacionados en calles bajas, cerca de la bahía o en puntos propensos a encharcamientos.

Las autoridades han advertido específicamente a conductores de vehículos eléctricos que el contacto con agua salada puede dañar las baterías y generar riesgo de incendio incluso horas o días después de la exposición.

Protege tu vivienda o negocio: limpia drenajes o canaletas cercanas a tu propiedad, solicita sacos de arena gratuitos (disponibles en los condados del Área de la Bahía) para resguardar accesos bajos y ten a la mano linternas, baterías y cargadores portátiles ante posibles cortes de energía por lluvia y viento. No cruces agua estancada ni rodees barreras: respeta los cierres viales y barreras contra inundaciones que dispongan las autoridades locales y Caltrans. Nunca intentes atravesar calles anegadas a pie o en vehículo ("turn around, don't drown"). Evita playas y bordes costeros: el oleaje y las mareas altas pueden cubrir franjas de arena y cortar el regreso en playas o senderos costeros, además de acercar el agua a estructuras como el malecón (seawall) en Ocean Beach.

Operativo municipal y canales oficiales de seguimiento

La administración de San Francisco anunció la apertura del Centro de Operaciones de Emergencia hacia el cierre del fin de semana, junto con cuadrillas municipales trabajando en prevención y protección de residentes y comercios, y medidas de flexibilidad como la suspensión de ciertas multas o controles de estacionamiento durante el episodio de tormenta.

Para recibir avisos en tiempo real y reportar incidencias:

Alertas locales en San Francisco: regístrate o consulta AlertSF (enviando el código postal al 888-777 o mediante los canales oficiales de la ciudad).

regístrate o consulta (enviando el código postal al o mediante los canales oficiales de la ciudad). Reportes de drenajes e inundaciones: utiliza el 311 de San Francisco o los canales de emergencia de tu municipio/condado.

utiliza el de San Francisco o los canales de emergencia de tu municipio/condado. Carreteras y pronósticos: consulta los partes actualizados del Servicio Meteorológico Nacional (NWS Bay Area) y los cierres viales en Caltrans antes de desplazarte.

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