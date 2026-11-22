El gobernador Ron DeSantis amplió a 21 condados la declaratoria de estado de emergencia en Florida ante la persistencia de lluvias intensas que han provocado inundaciones en diversas regiones del territorio desde finales de octubre. La medida quedó consolidada mediante la Orden Ejecutiva 26-232, emitida el pasado 18 de noviembre, la cual sumó siete jurisdicciones a las disposiciones dictadas previamente el 2 de noviembre (Orden Ejecutiva 26-227) y el 4 de noviembre (Orden Ejecutiva 26-228).

Distribución de los condados incluidos y causas de la ampliación

Con la incorporación reciente de Broward, Duval, Flagler, Miami-Dade, Monroe, Putnam y St. Johns, la declaratoria abarca actualmente un total de 21 jurisdicciones: Brevard, Broward, DeSoto, Duval, Flagler, Glades, Hardee, Hendry, Highlands, Indian River, Lake, Martin, Miami-Dade, Monroe, Okeechobee, Palm Beach, Putnam, Seminole, St. Johns, St. Lucie y Volusia. De acuerdo con los considerandos de la orden ejecutiva más reciente, la ampliación respondió a precipitaciones que superaron los 25,4 centímetros en un lapso de 12 horas el 17 de noviembre en zonas del condado de Broward, afectando directamente a ciudades como Fort Lauderdale, Davie y Hollywood.

Las autoridades estatales precisaron que la inclusión en la orden no implica un mismo nivel de afectación en todo el territorio ni órdenes automáticas de evacuación, sino que habilita recursos logísticos para proteger infraestructuras y servicios esenciales frente a posibles lluvias adicionales.

Operaciones hídricas, evaluación de daños y seguridad vial

En el sur de la península, el Distrito de Administración del Agua del Sur de Florida emitió el 18 de noviembre la Orden de Emergencia 2026-085, manteniendo su Centro de Operaciones en nivel 2 de activación parcial para autorizar maniobras controladas de bombeo y traslado de agua dentro de sus sistemas de drenaje, sin que ello interfiera con las labores de atención por las crecidas del río St. Johns en el centro y noreste del estado.

Paralelamente, la División de Manejo de Emergencias de Florida desplegó equipos de servicios humanos en vecindarios de Brevard, Palm Beach y Okeechobee para realizar evaluaciones de daños y orientar a los residentes sobre programas de recuperación.

Para prevenir incidentes en zonas anegadas, los organismos de respuesta instan a la población a evitar conducir por calles cubiertas de agua, respetar los cierres viales y consultar las condiciones del tránsito en tiempo real a través del sistema Florida 511, así como los avisos oficiales publicados en el portal Florida Disaster y los canales de cada condado.

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