El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que exige a todos los contratistas federales en Estados Unidos y subcontratistas consultar con la administración antes de responder a cualquier requerimiento de información emitido por el Congreso.

Según informó la agencia Associated Press, la disposición dictada el viernes por la noche obliga a las empresas privadas a coordinar sus respuestas con la Casa Blanca y las agencias gubernamentales correspondientes, así como a retener cualquier comunicación que el Ejecutivo determine como sujeta a privilegio.

Alcance de la directiva y sanciones por incumplimiento

La medida abarca a un universo de decenas de miles de compañías que mantienen acuerdos comerciales con el Estado. De acuerdo con el documento oficial, las empresas que incumplan con el protocolo de consulta previa y coordinación enfrentan la rescisión de sus acuerdos vigentes y la suspensión para participar en futuras licitaciones o colaboraciones con el gobierno federal.

En una hoja informativa difundida por la Casa Blanca, la administración justificó los nuevos requisitos como un mecanismo para resguardar las prerrogativas del Ejecutivo frente a lo que calificó como "excesos del Congreso", argumentando que ciertos líderes legislativos buscan interferir en el privilegio ejecutivo mediante presiones dirigidas a empresas privadas vinculadas al sector público. El privilegio ejecutivo es una doctrina constitucional empleada históricamente por presidentes de ambos partidos para mantener la confidencialidad de las deliberaciones internas de la presidencia frente al Legislativo, los tribunales o el público, aunque su alcance suele ser objeto de litigios legales.

Tensión previa al cambio de control legislativo en enero

La directriz ocurre en el marco de una serie de disposiciones internas adoptadas por el Ejecutivo ante el próximo relevo en el Congreso, donde los demócratas asumirán el control en enero y han anunciado investigaciones sobre la adjudicación de contratos federales, incluidos acuerdos en el Pentágono y vínculos con empresas relacionadas con la familia Trump. Previamente, el lunes de esta semana, el asesor legal de la Casa Blanca, Will Scharf, notificó a las agencias federales que requieren autorización de su despacho y de la Oficina de Asuntos Legislativos antes de comparecer ante comités parlamentarios.

Desde la oposición, el representante por California Robert Garcia, principal demócrata del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, rechazó la orden ejecutiva tras haber enviado esta semana solicitudes de conservación de documentos a funcionarios y familiares del mandatario.

“Forma parte del ataque flagrante del gobierno contra el derecho constitucional del Congreso a ejercer su función de supervisión”, afirmó García, añadiendo que, pese a las restricciones, los preparativos de investigación “apenas estamos empezando”.

Por su parte, Scharf desestimó en una misiva dirigida a los legisladores demócratas la capacidad de coerción inmediata de sus requerimientos actuales, señalando que aún no ostentan la mayoría legislativa para exigir su cumplimiento obligatorio y cuestionando el alcance de dichas indagaciones.

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