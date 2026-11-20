La reunión celebrada este jueves 19 de noviembre en el marco de la cumbre de la APEC culminó con un documento oficial en el que China, Estados Unidos y Rusia fijaron una hoja de ruta compartida. A pesar de omitir menciones directas a los conflictos bélicos activos, los acuerdos de Xi, Trump y Putin en China quedaron plasmados en cuatro compromisos concretos en materia institucional, energética, jurídica y de seguridad estratégica.

Reforma de la ONU y aumento en la producción de combustible

En primer término, los tres países —en su calidad de miembros permanentes del Consejo de Seguridad— se comprometieron a impulsar cambios estructurales dentro de las Naciones Unidas con el objetivo de dotar al organismo de mayor eficacia para responder a los desafíos actuales y cumplir su mandato de preservar la paz mundial, sin mencionar los conflictos en Ucrania ni en Irán.

Como segundo punto, los gobiernos acordaron incrementar la producción y el suministro global de productos petrolíferos refinados para estabilizar el mercado y aliviar los precios al consumidor. Esta decisión responde a la crisis energética derivada de la guerra iniciada contra Irán a finales de febrero y el bloqueo del estrecho de Ormuz, situación que llevó a Estados Unidos a suscribir en octubre un acuerdo para importar gasóleo desde Rusia y a gestionar presiones para que Ucrania detenga sus ataques con drones contra refinerías rusas.

Límites a la Corte Penal Internacional y diálogo nuclear

El tercer eje del documento establece el respeto estricto al consentimiento de los Estados y a la inmunidad de los jefes de Estado, señalando que la Corte Penal Internacional (CPI) y tribunales similares "no deben abusar de su competencia". Esta postura converge con la situación judicial de Vladímir Putin —sobre quien pesa una orden de detención emitida por la CPI en 2023— y con las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump contra jueces, fiscales y la propia institución el pasado 9 de octubre.

Finalmente, el cuarto punto ratifica el principio de que una guerra nuclear no puede ganarse y nunca debe librarse. En este apartado, las tres potencias —con Estados Unidos y Rusia concentrando cerca del 83 % del arsenal atómico global— anunciaron la apertura de futuras conversaciones bilaterales y trilaterales enfocadas en la reducción de riesgos nucleares y la prevención de la proliferación armamentística.

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