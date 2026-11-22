La temporada de compras navideñas arranca oficialmente este viernes 27 de noviembre de 2026, un día después de la celebración de Acción de Gracias.

Para facilitar el acceso a las rebajas más buscadas del año, los principales complejos comerciales del área metropolitana de Chicago y el noroeste de Indiana habilitarán jornadas extendidas, con aperturas que en varios casos comienzan desde las 6:00 am.

A diferencia de una jornada habitual, la mayoría de los establecimientos permanecerán cerrados durante el jueves de Acción de Gracias para reabrir sus puertas en la madrugada o primeras horas del Viernes Negro.

Planificar la ruta con antelación permite aprovechar los descuentos de primera hora y evitar congestionamientos en zonas comerciales de alto tráfico.

Centros comerciales y outlets que abren a las 6:00 am

Quienes buscan ser los primeros en ingresar a las tiendas de descuento y grandes cadenas tienen cinco opciones principales con apertura temprana en Illinois y una en Indiana:

Chicago Premium Outlets (Aurora): 6:00 am a 9:00 pm.

(Aurora): 6:00 am a 9:00 pm. Fashion Outlets of Chicago (Rosemont): 6:00 am a 9:00 pm.

(Rosemont): 6:00 am a 9:00 pm. Gurnee Mills (Gurnee): 6:00 am a 9:00 pm.

(Gurnee): 6:00 am a 9:00 pm. Orland Square Mall (Orland Park): 6:00 am a 9:00 pm.

(Orland Park): 6:00 am a 9:00 pm. Woodfield Mall (Schaumburg): 6:00 am a 9:00 pm.

(Schaumburg): 6:00 am a 9:00 pm. Lighthouse Place Premium Outlets (Michigan City, Indiana): 6:00 am a 9:00 pm.

Aperturas entre las 7:00 am y las 8:00 am

Para quienes prefieren evitar la madrugada sin perderse los inventarios de la mañana, estos complejos inician actividades poco después del amanecer:

Southlake Mall (Merrillville, Indiana): 7:00 am a 9:00 pm.

(Merrillville, Indiana): 7:00 am a 9:00 pm. Harlem Irving Plaza (Norridge): 8:00 am a 10:00 pm (el cierre más tardío de la lista).

(Norridge): 8:00 am a 10:00 pm (el cierre más tardío de la lista). Hawthorn (Vernon Hills): 8:00 am a 9:00 pm.

(Vernon Hills): 8:00 am a 9:00 pm. Oakbrook Center (Oak Brook): 8:00 am a 9:00 pm.

Horarios de media mañana (9:00 am a 11:00 am)

Los centros comerciales ubicados en el corredor de la Avenida Michigan y en suburbios específicos mantendrán franjas más cercanas a su operación regular:

Centro Comercial / Zona Ubicación Horario Black Friday Chicago Ridge Mall Chicago Ridge 9:00 am a 9:00 pm. Fox Valley Mall Aurora 9:00 am a 9:00 pm. Old Orchard Mall Skokie 9:00 am a 9:00 pm. Yorktown Mall Lombard 9:00 am a 9:00 pm. Water Tower Place Downtown Chicago 9:00 am a 8:00 pm. 900 North Michigan Shops Downtown Chicago 9:00 am a 7:00 pm. Discount Mall Little Village (La Villita) 10:00 am a 7:00 pm. River Oaks Center Calumet City 11:00 am a 8:00 pm.

Estacionamiento, extras y otro mall en el mapa de Chicago

Además de los horarios de apertura, varios complejos comerciales del área metropolitana han difundido detalles clave sobre estacionamiento y programación especial para el fin de semana del 27 al 29 de noviembre:

Fashion Outlets of Chicago (Rosemont): ofrecerá hasta 12 horas de estacionamiento gratuito durante todo el fin de semana de Black Friday, con las barreras habilitadas desde las 5:00 a. m. cada jornada, además de música en vivo con DJ a partir de las 6:00 am del viernes.

ofrecerá hasta 12 horas de estacionamiento gratuito durante todo el fin de semana de Black Friday, con las barreras habilitadas desde las 5:00 a. m. cada jornada, además de música en vivo con DJ a partir de las 6:00 am del viernes. Chicago Premium Outlets (Aurora): mantiene su estacionamiento general sin costo, aunque dispone de una alternativa paga (UpFront PLUS Parking) por $7 dólares para quienes busquen ubicarse más cerca de los accesos principales.

mantiene su estacionamiento general sin costo, aunque dispone de una alternativa paga (UpFront PLUS Parking) por $7 dólares para quienes busquen ubicarse más cerca de los accesos principales. Oakbrook Center (Oak Brook): conserva el estacionamiento general gratuito y habilita espacios reservados de pago (Preferred Paid Parking) como opción adicional.

conserva el estacionamiento general gratuito y habilita espacios reservados de pago (Preferred Paid Parking) como opción adicional. The Shops at North Bridge: este complejo ubicado sobre la Magnificent Mile, en el centro de Chicago, también figura entre las opciones comerciales con programación especial de Black Friday en la ciudad.

Horarios de tiendas ancla y cadenas en Illinois (y qué está cerrado el jueves)

Para quienes acuden a los centros comerciales o a zonas comerciales cercanas en busca de tiendas departamentales y grandes superficies, estas son las franjas confirmadas en Illinois para el viernes 27 de noviembre:

Desde las 5:00 am: JCPenney, Kohl’s, Bass Pro Shops y Cabela’s.

JCPenney, Kohl’s, Bass Pro Shops y Cabela’s. Desde las 6:00 am: Macy’s (con operación hasta las 10:00 pm.), Target, Walmart, Dick’s Sporting Goods y The Home Depot.

Macy’s (con operación hasta las 10:00 pm.), Target, Walmart, Dick’s Sporting Goods y The Home Depot. Desde las 7:00 am: Sam’s Club.

Sam’s Club. Cerrado por campaña anual: REI no abrirá sus puertas ni tramitará envíos en línea el viernes por su iniciativa Opt Outside, retomando actividades el sábado 28 de noviembre.

Recomendaciones prácticas antes de salir de compras

Verifique tiendas ancla y restaurantes: aunque el centro comercial abra a las 6:00 am o 9:00 am, tiendas departamentales específicas (como Macy’s, Nordstrom o Target) y locales gastronómicos pueden operar con horarios independientes.

aunque el centro comercial abra a las 6:00 am o 9:00 am, tiendas departamentales específicas (como Macy’s, Nordstrom o Target) y locales gastronómicos pueden operar con horarios independientes. Considere el transporte público: en zonas céntricas como Water Tower Place o 900 North Michigan Shops, así como en Fashion Outlets of Chicago (cerca de la línea azul de la CTA y el aeropuerto O'Hare), utilizar trenes o autobuses evita los altos costos y demoras de estacionamiento.

en zonas céntricas como Water Tower Place o 900 North Michigan Shops, así como en Fashion Outlets of Chicago (cerca de la línea azul de la CTA y el aeropuerto O'Hare), utilizar trenes o autobuses evita los altos costos y demoras de estacionamiento. Revise políticas de devolución navideña: muchas cadenas amplían el plazo de cambios y reembolsos para compras realizadas durante el fin de semana de Acción de Gracias, pero es indispensable conservar los recibos físicos o digitales.

Como recordatorio previo a la jornada, tanto los centros comerciales mencionados como grandes cadenas minoristas -entre ellas Macy’s, Target, Kohl’s, JCPenney, Best Buy, Costco y Aldi- permanecerán cerrados durante todo el jueves 26 de noviembre por la celebración del Día de Acción de Gracias.

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