Un tiroteo registrado durante la noche del sábado 21 de noviembre de 2026 en un concierto privado en la comunidad rural de Strathmore, en el condado de Tulare, California, dejó un saldo de nueve personas hospitalizadas, dos de ellas en estado crítico.

La Oficina del Sheriff del Condado de Tulare (TCSO) mantiene abierta la investigación bajo la hipótesis preliminar de que el ataque está vinculado con actividad de pandillas.

Qué ocurrió en Strathmore y cuál es el estado de las víctimas

De acuerdo con los reportes oficiales de la Oficina del Sheriff del Condado de Tulare y medios locales como ABC30 Fresno (KFSN) y KMPH Fox 26, los agentes fueron despachados poco antes de las 19:40 hora local (PST) hacia la cuadra 20000 de Road 256, cerca de la intersección con Avenue 200.

Los puntos confirmados por las autoridades hasta este domingo 22 de noviembre incluyen:

Magnitud del evento: el tiroteo se produjo en una propiedad privada de aproximadamente un acre donde se realizaba un concierto no autorizado con la asistencia de más de 100 personas.

el tiroteo se produjo en una propiedad privada de aproximadamente un acre donde se realizaba un concierto no autorizado con la asistencia de más de 100 personas. Traslado de heridos: al llegar al lugar, los agentes encontraron a múltiples personas con heridas de bala. Los equipos de emergencia evacuaron a varios afectados hacia hospitales de la región —incluido el traslado aéreo en helicóptero de una de las víctimas en estado crítico—, mientras que otros asistentes acudieron a centros médicos en vehículos particulares.

al llegar al lugar, los agentes encontraron a múltiples personas con heridas de bala. Los equipos de emergencia evacuaron a varios afectados hacia hospitales de la región —incluido el traslado aéreo en helicóptero de una de las víctimas en estado crítico—, mientras que otros asistentes acudieron a centros médicos en vehículos particulares. Balance médico: en total, nueve personas fueron ingresadas en hospitales. Dos permanecen en estado crítico y las otras siete reciben atención médica por heridas de diversa gravedad. Hasta el momento, la oficina del sheriff no ha divulgado las identidades ni las edades de los heridos.

Avances de la investigación y situación de sospechosos

Detectives de la Oficina del Sheriff permanecieron en la escena durante toda la madrugada recolectando evidencia balística, revisando cámaras de vigilancia de la zona y analizando videos grabados por los propios asistentes al concierto.

Hipótesis principal: según declaraciones recogidas por medios del Valle Central, la evidencia preliminar indica que el tiroteo estuvo relacionado con pandillas.

Las autoridades aún no han determinado qué detonó exactamente el intercambio de disparos dentro de la reunión.

Sin detenidos hasta el momento: hasta la mañana de este domingo 22 de noviembre, las autoridades no han anunciado arrestos ni han difundido descripciones oficiales de los sospechosos o si se recuperaron armas en el perímetro.

Cómo reportar información o mantenerse seguro en el área

Ante un incidente de violencia armada en zonas rurales del Valle Central, las autoridades locales y los protocolos de emergencia de California establecen medidas clave tanto para los vecinos de Strathmore como para quienes asistieron al evento:

Acción requerida Canal oficial o recomendación Detalles clave Aportar pistas, fotos o videos 559-733-6218 (Oficina del Sheriff del Condado de Tulare) Los detectives solicitan material audiovisual grabado antes o durante el concierto para identificar a los responsables. Reportes anónimos Línea directa de denuncias de TCSO Quienes teman represalias por tratarse de un caso vinculado a pandillas pueden entregar información sin revelar su identidad. Restricción de tránsito Perímetro de Road 256 y Avenue 200 Se pide a los residentes evitar el área mientras continúan las diligencias periciales en la propiedad. Emergencias médicas o de seguridad 911 En caso de detectar actividad sospechosa o requerir atención urgente relacionada con el incidente.

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