La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) abandonó oficialmente sus planes de instalar una estación y celdas de detención para inmigrantes dentro del Edificio Federal Kenneth B. Keating, ubicado en pleno centro de Rochester, al norte del estado de Nueva York.

La decisión -confirmada el viernes 20 de noviembre por la delegación federal demócrata y ratificada por la propia agencia- pone fin a meses de incertidumbre para residentes, trabajadores y usuarios de este inmueble público.

El anuncio oficial llegó después de que la Administración de Servicios Generales (GSA), entidad encargada de administrar las propiedades federales, notificara formalmente al Tribunal Federal del Distrito Oeste de Nueva York el retiro de la solicitud de remodelación.

No obstante, aunque el proyecto en la calle State queda descartado, un portavoz de CBP confirmó al medio local WXXI News que el edificio no cumplía con los requisitos operativos de la agencia y advirtió que "evalúan actualmente cursos de acción alternativos" para cubrir sus necesidades de infraestructura en el área de Rochester.

Antecedentes del proyecto: el interés de CBP por trasladar operaciones al centro de Rochester data de 2019, pero cobró fuerza con la asignación presupuestaria de 2025 y las directrices migratorias de 2026. En octubre de 2026, el plan ya había entrado en pausa administrativa debido a revisiones históricas y legales pendientes ante la Oficina Estatal de Preservación Histórica (SHPO).

Por qué el proyecto generó rechazo inmediato

El plan federal -que contemplaba adaptar oficinas de la Patrulla Fronteriza con al menos tres celdas de detención temporal operando las 24 horas del día, además de perreras para unidades caninas (K-9)- se había incluido en la solicitud presupuestaria de 2025 y avanzó sin consultas previas con autoridades locales ni audiencias públicas.

La ubicación encendió las alarmas entre líderes comunitarios, abogados y legisladores por dos razones críticas:

Convivencia con servicios sensibles: el Edificio Federal Keating alberga tribunales federales, oficinas de atención al público y una guardería infantil, lo que despertó preocupación por la seguridad y el acceso diario de familias y empleados.

el Edificio Federal Keating alberga tribunales federales, oficinas de atención al público y una guardería infantil, lo que despertó preocupación por la seguridad y el acceso diario de familias y empleados. Falta de transparencia: desde marzo de 2026, los senadores Charles Schumer y Kirsten Gillibrand, junto al congresista Joe Morelle, exigieron por escrito a CBP y a la GSA que detuvieran la obra ante la ausencia de información clara y de un período de comentarios ciudadanos.

Además, apenas dos días antes de la cancelación, una revisión federal advirtió que las modificaciones podían provocar impactos históricos adversos menores en el inmueble.

Reacciones políticas y advertencia ante posibles reubicaciones

Tras confirmarse la retirada, el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Charles Schumer, celebró la cancelación de lo que calificó como un plan "mal concebido" impulsado sin transparencia por la administración de Donald Trump.

En la misma línea, el representante Joe Morelle atribuyó el desenlace a la movilización ciudadana:

"Esta es una gran victoria para la gente de Rochester, que hizo oír su voz y se negó a aceptar el plan de instalar celdas de detención de inmigrantes en el corazón de nuestro centro de la ciudad".

Por su parte, la senadora Kirsten Gillibrand lanzó una advertencia preventiva dirigida al Ejecutivo federal, subrayó que la administración no debe intentar reubicar discretamente esta instalación en otro punto del área metropolitana de Rochester sin garantizar transparencia total ni escuchar la opinión de los residentes y funcionarios locales.

El nuevo tablero político rumbo a enero de 2027

La cancelación ocurre en un momento de transición clave en Washington.

Tras las elecciones de medio término celebradas el 3 de noviembre de 2026, el Partido Demócrata recuperó el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado (donde alcanzó una mayoría de 56 escaños frente a 44 republicanos).

Con la instalación del 120.º Congreso en enero de 2027, la nueva mayoría legislativa tendrá mayor margen de supervisión sobre el presupuesto asignado a las agencias federales de control migratorio y sobre la expansión de centros de detención en ciudades del interior del país.

Vigilancia comunitaria: dado que CBP confirmó que sigue buscando otro espacio en la región, organizaciones locales de defensa de los derechos civiles y las oficinas de los legisladores estatales y federales de Nueva York recomiendan mantenerse atentos a los avisos públicos de zonificación y contratos de arrendamiento de la GSA en el condado de Monroe.

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