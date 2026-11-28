Ciberdelincuentes vulneraron Cloud One, la principal plataforma de computación en la nube de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF), y expusieron potencialmente datos tácticos, logísticos y de personal confidenciales.

Técnicos militares detectaron la intrusión hace aproximadamente un mes durante labores de mantenimiento, un hallazgo que interrumpió las operaciones de la red.

También paralizó la migración de aplicaciones administrativas y bloqueó las actualizaciones de seguridad en plena ola de vulnerabilidades críticas en la industria tecnológica.

Falla

Según informaron cinco fuentes anónimas a Reuters, los atacantes explotaron una falla de software para obtener acceso al sistema de control, lo que en teoría permite monitorear el estado operativo de aeronaves militares.

También podrían ver el inventario de repuestos, aunque el Comando Cibernético de Estados Unidos aún investiga la autoría del ataque y si ocurrió una sustracción efectiva de archivos.

La plataforma

Lanzada en 2017 con infraestructura de Microsoft, Amazon, Oracle y Alphabet, Cloud One sostiene aplicaciones estratégicas como el Sistema de Mando y Control en la Nube y el rastreo global de bombas y misiles en más de 200 bases.

Tras descubrir la brecha, la institución revocó permisos de administrador a varios usuarios y declinó comentar sobre vulnerabilidades específicas mediante un comunicado oficial en el que aseguró aplicar medidas continuas para resguardar sus redes.

Este incidente ocurre en un contexto de alerta máxima en Washington por el auge de ciberataques automatizados con inteligencia artificial, según detalla La Opinión.

Esta es una amenaza que ya golpeó recientemente con al menos otras seis intrusiones al FBI, el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento del Tesoro y dos agencias de inteligencia.

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