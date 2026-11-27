Autoridades sanitarias de Florida ordenaron el cierre temporal de seis restaurantes en los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach tras detectar plagas activas, excrementos de roedores y severas fallas de higiene.

Inspectores del Departamento de Regulación Comercial y Profesional de Florida (DBPR) ejecutaron las clausuras esta semana mediante revisiones rutinarias y operativos.

Estos fueron realizados motivados por denuncias ciudadanas, bajo el código estatal de seguridad alimentaria que exige suspender operaciones ante riesgos inmediatos para la salud pública.

Locales

Según detalla El Nuevo Herald, estos son los restaurantes clausurados por insalubridad:

Birria Bacana (6832 W. Atlantic Blvd., Margate): Acumuló ocho infracciones (tres de alta prioridad). Los inspectores hallaron más de 40 cucarachas vivas y muertas en áreas de cocina y refrigeración (incluida una que cayó dentro de un envase de crema agria), birria cocida almacenada sin cubrir y una solución desinfectante de cloro diluida apenas al 10 % de la concentración exigida.

(6832 W. Atlantic Blvd., Margate): Acumuló ocho infracciones (tres de alta prioridad). Los inspectores hallaron más de 40 cucarachas vivas y muertas en áreas de cocina y refrigeración (incluida una que cayó dentro de un envase de crema agria), birria cocida almacenada sin cubrir y una solución desinfectante de cloro diluida apenas al 10 % de la concentración exigida. Eos Garden (5808 NE Fourth Ct., Miami): Registró 15 infracciones (cinco de alta prioridad). El local expulsaba aguas residuales sin tratar al abrir el lavamanos de la cocina, presentaba más de 20 excrementos de roedores en distintas áreas, tenía refrigeradores sucios, carecía de insumos para secarse las manos y mantenía bloqueado el fregadero de utensilios.

(5808 NE Fourth Ct., Miami): Registró 15 infracciones (cinco de alta prioridad). El local expulsaba aguas residuales sin tratar al abrir el lavamanos de la cocina, presentaba más de 20 excrementos de roedores en distintas áreas, tenía refrigeradores sucios, carecía de insumos para secarse las manos y mantenía bloqueado el fregadero de utensilios. Hills Cafe (7380 W. 20th Ave., Hialeah): Sumó 18 infracciones (dos de alta prioridad). El reporte documentó 12 cucarachas vivas en el suelo de la cocina y dentro de un refrigerador dañado, además de acumulación extrema de suciedad en hornos, microondas, pisos y múltiples equipos de refrigeración.

(7380 W. 20th Ave., Hialeah): Sumó 18 infracciones (dos de alta prioridad). El reporte documentó 12 cucarachas vivas en el suelo de la cocina y dentro de un refrigerador dañado, además de acumulación extrema de suciedad en hornos, microondas, pisos y múltiples equipos de refrigeración. Mo’s Bagel & Grill (2780 NE 187th St., Aventura): Encabezó la lista con 33 infracciones (cinco de alta prioridad) tras una inspección por denuncia. El veterano local presentó malos olores, excrementos de roedores y falta generalizada de limpieza en paredes y maquinaria de cocina.

(2780 NE 187th St., Aventura): Encabezó la lista con 33 infracciones (cinco de alta prioridad) tras una inspección por denuncia. El veterano local presentó malos olores, excrementos de roedores y falta generalizada de limpieza en paredes y maquinaria de cocina. Popeye’s (20690 NW Second Ave., Miami Gardens): Recibió cinco infracciones (dos de alta prioridad) tras una denuncia. Los inspectores contabilizaron más de 25 moscas junto a la estación de preparación de pollo, filtraciones de agua desde el techo del mostrador delantero, agua estancada en una lámpara y pisos de concreto sin sellar.

(20690 NW Second Ave., Miami Gardens): Recibió cinco infracciones (dos de alta prioridad) tras una denuncia. Los inspectores contabilizaron más de 25 moscas junto a la estación de preparación de pollo, filtraciones de agua desde el techo del mostrador delantero, agua estancada en una lámpara y pisos de concreto sin sellar. Sal’s Italian Ristorante (11290 Legacy Ave., Palm Beach Gardens): Registró seis infracciones (tres de alta prioridad). El establecimiento albergaba más de 50 moscas distribuidas sobre platos limpios, estantes de vino, cajas de pizza y equipos de frío, sumado a residuos con apariencia de moho en varios refrigeradores y tablas de picar deterioradas.

Recuerde

Todos los comercios sancionados mantendrán sus puertas cerradas al público hasta que corrijan las deficiencias críticas y aprueben una inspección de seguimiento oficial.

El DBPR recuerda a los consumidores que pueden reportar irregularidades sanitarias directamente en su portal web oficial, una herramienta clave que activó dos de los operativos ejecutados en esta jornada en el sur de Florida.

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