Recibir una negativa en la entrevista consular para la visa americana frustra a miles de solicitantes, pero no cierra definitivamente las puertas de Estados Unidos.

De acuerdo con lineamientos oficiales del Departamento de Estado y de la Embajada y Consulados de Estados Unidos en México, no existe un límite máximo de intentos para solicitar la visa de turista B1/B2.

Cualquier persona rechazada puede reiniciar el trámite tantas veces como decida, aunque cada nueva petición exige completar nuevamente el formulario DS-160, pagar otra vez la tarifa consular y asistir a una entrevista.

Por qué insistir sin cambios suele provocar otro rechazo bajo la sección 214(b)

Aunque la ley permite reaplicar de inmediato, los oficiales consulares revisan el historial completo de solicitudes anteriores. Presentar exactamente las mismas condiciones suele conducir al mismo desenlace negativo.

La gran mayoría de las denegaciones de visa de turista ocurren bajo la sección 214(b) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, norma que exige comprobar lazos sólidos en el país de origen —estabilidad laboral, ingresos comprobables, vínculos familiares, historial de viajes y propósito claro de visita— que garanticen el regreso tras el viaje.

Por esta razón, las autoridades estadounidenses recomiendan volver a solicitar el documento únicamente cuando existan cambios relevantes y comprobables en la situación económica, profesional o personal del aspirante que corrijan las debilidades detectadas en la cita previa.

La diferencia clave con las suspensiones administrativas de la sección 221(g)

Un escenario distinto surge cuando el oficial consular entrega una notificación bajo la sección 221(g). En estos casos, el trámite no fracasa por falta de elegibilidad, sino porque requiere documentación adicional o atraviesa un proceso de revisión administrativa pendiente.

Quienes reciben un aviso 221(g) obtienen instrucciones específicas sobre cómo completar su expediente y disponen generalmente de hasta un año para entregar la información solicitada sin tener que pagar nuevamente la tarifa ni reiniciar el proceso desde cero.

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