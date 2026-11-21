Los oficiales consulares de Estados Unidos evalúan la coherencia entre el formulario DS-160 y las respuestas verbales del solicitante como factor decisivo para aprobar o rechazar una visa, por encima de cualquier gesto aislado.

Según establece el Departamento de Estado, la entrevista de apenas unos minutos tiene el objetivo puntual de verificar que el viaje será temporal, que el interesado cumple con los requisitos de su categoría migratoria y que los datos previamente registrados son completamente verídicos.

Lenguaje corporal

El lenguaje corporal por sí solo no provoca una negativa automática bajo la sección 214(b) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, según detalla Vive USA.

Sin embargo, conductas como desviar la mirada en preguntas clave, tardar demasiado en responder datos básicos, recitar discursos memorizados o mostrar una actitud teatral alertan al funcionario cuando acompañan declaraciones evasivas o contradictorias.

Cómo superar el filtro

Para superar este filtro consular sin despertar sospechas, los especialistas recomiendan revisar minuciosamente el formulario DS-160 antes de acudir a la cita y responder de forma breve, natural y directa sin ocultar información sobre familiares en territorio estadounidense o rechazos previos.

El cónsul analiza el expediente de manera integral antes de iniciar la conversación en ventanilla; por ello, cualquier discrepancia entre lo declarado por escrito y lo expresado en persona compromete la credibilidad del caso y motiva interrogatorios adicionales.

En definitiva, conocer los detalles exactos de la propia solicitud garantiza la autenticidad necesaria para demostrar fuertes lazos con el país de origen y asegurar el visado.

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