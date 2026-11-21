El tradicional espectáculo navideño Zoo Lights abre sus puertas al público en Houston para inaugurar las celebraciones de fin de año con un recorrido lleno de luces, esculturas iluminadas de animales y colores festivos.

Esta exhibición nocturna figura entre las tradiciones decembrinas más queridas de la región y ofrece un espacio seguro para el disfrute de familias, parejas y visitantes durante la temporada invernal.

Los detalles sobre la apertura del evento, los horarios de acceso y las recomendaciones para los asistentes proceden de una publicación informativa difundida por la cadena Univision 45 Houston (@univision45). El medio local destaca que el recinto transforma sus senderos habituales en un paisaje luminoso repleto de instalaciones temáticas de gran formato.

Los organizadores invitan a los visitantes a revisar con antelación los horarios disponibles y las pautas del parque antes de acudir al espectáculo nocturno. Planificar la visita con tiempo facilita el ingreso fluido y permite aprovechar al máximo cada estación luminosa del recorrido familiar.

¿Qué atracciones y recomendaciones destacan en Zoo Lights?

• Esculturas iluminadas: Figuras gigantes de animales y estructuras geométricas llenas de color distribuidas a lo largo de los senderos nocturnos.

• Horarios y entradas: Consulta previa de las franjas horarias de acceso para evitar filas y asegurar disponibilidad en fechas de alta demanda.

• Experiencia familiar: Recorrido peatonal pensado para fotografías navideñas, paseos nocturnos y actividades propias de la época festiva.

El espectáculo representa una de las principales opciones de entretenimiento al aire libre para celebrar el cierre de año en comunidad. Las familias interesadas pueden verificar los detalles operativos y adquirir sus pases a través de los canales oficiales del evento.

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