La Administración del Seguro Social (SSA) atiende el mismo día y sin cita previa únicamente a personas con necesidad económica extrema, pacientes con enfermedades terminales, militares con gestiones específicas, ciudadanos vulnerables con barreras de acceso y solicitantes con casos urgentes de beneficios o pagos inmediatos.

Desde la implementación de su modelo de atención programada en enero de 2025, la agencia exige agendar un turno para la mayoría de las gestiones presenciales; no obstante, las directrices oficiales prohíben al personal rechazar automáticamente a quienes acuden sin reserva.

Citas

Cada sucursal evalúa la gravedad del caso para decidir si ofrece asistencia inmediata (especialmente en oficinas con baja afluencia) o si programa una fecha posterior para resolver trámites sensibles como la asignación de números de Seguro Social o verificaciones de empleo.

Para el resto de los usuarios cuyos asuntos no revisten carácter de urgencia, la agencia recomienda gestionar sus solicitudes a través de una cuenta en el portal my Social Security, plataforma que permite tramitar tarjetas de reemplazo y consultar historiales de ingresos desde casa.

Asistencia

Quienes requieran acudir obligatoriamente a una oficina local deben solicitar su turno previamente en el sitio web oficial o comunicarse a la línea telefónica 1-800-772-1213 (y al 1-800-325-0778 para personas con dificultades auditivas).

A través de esas líneas reciben asistencia en español de lunes a viernes entre las 8:00 a. m. y las 7:00 p. m., evitando así demoras innecesarias en las salas de espera, según detalla Solo Dinero.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube