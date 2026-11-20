Las familias del condado de Shelby podrán recoger cajas de alimentos gratuitas el lunes 23 de noviembre desde las 9:30 a.m. en la sede de la Junta de Educación de las Escuelas del Condado de Memphis-Shelby, ubicada en 160 Glenn Rogers Sr. St., Memphis, TN 38112.

La distribución busca apoyar a los hogares con escasez antes del Día de Acción de Gracias y se realiza por orden de llegada hasta agotar las existencias. La jornada es organizada por el Departamento de Participación Familiar y Comunitaria del distrito escolar y el Banco de Alimentos Mid-South.

La información sobre la fecha, la sede y los requisitos de entrega proviene del reporte publicado por Memphis Noticias con firma de Manuel Duran. El medio destaca que las familias pueden compartir el aviso con vecinos que necesiten apoyo alimentario para organizar su asistencia el lunes.

Para retirar una caja, los asistentes deben presentar una licencia de conducir o una factura que acredite su nombre y domicilio en el condado de Shelby. En el lugar también completan un formulario de elegibilidad y permanecen dentro de su vehículo durante toda la entrega.

¿Qué deben preparar las familias de Shelby para recoger alimentos?

• Comprobante de residencia: Llevar licencia de conducir o factura con nombre y dirección en el condado de Shelby.

• Trámite en el punto: Llenar el formulario de elegibilidad al llegar a 160 Glenn Rogers Sr. St.

• Dinámica en auto: Permanecer dentro del vehículo mientras el equipo realiza la entrega por orden de llegada.

Acudir temprano facilita el acceso antes de que se agoten las cajas disponibles en la jornada previa al feriado. Contar con la identificación lista agiliza la verificación en fila y evita demoras en el punto de entrega.

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