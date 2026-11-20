El Banco Nacional de Crédito (BNC) llevará a cabo una jornada especial de atención al cliente este sábado 28 de noviembre de 2026, en horario comprendido entre las 11:00 a. m. y las 4:00 p. m., enfocada en su producto BNC Mastercard Debit, según el listado oficial de oficinas difundido por la entidad financiera.

De acuerdo con el cronograma publicado por el banco, el operativo especial abarca sedes distribuidas en 22 estados del país y el Distrito Capital, lo que permite a los clientes acudir a taquillas y centros de atención seleccionados durante el fin de semana.

Entidades con agencias habilitadas

Conforme al documento informativo del BNC, la jornada contará con oficinas activas en las siguientes entidades:

Distrito Capital: La Candelaria (Casa Bera), Catia Boulevard, Av. Victoria, San Martín (C.C. Los Molinos), City Market, Av. Universidad, El Paraíso, San Bernardino, Catia Av. Sucre, Quinta Crespo, Santa Mónica, Francisco Solano y La Yaguara Av. Principal.

Miranda: La Urbina, Guarenas (C.C. Copacabana y C.C. Miranda), Aeropuerto Caracas, Eurobuilding, San Román, Alto Prado, Plaza Las Américas, Club La Lagunita, Excelsior Gama Santa Fe, Excelsior Gama Santa Eduvigis, Boleíta, Country Club Caracas, Paseo Las Mercedes, Cumbres de Curumo, Guatire (C.C. Buenaventura y Av. Intercomunal), Av. Blandín Chacao, Campo Alegre, Centro Italiano Venezolano, Charallave (C.C. Los Peñones y Súper Líder), Santa Teresa del Tuy, C.C. Los Teques, C.C. Ciudad Tamanaco, La Trinidad Zona Industrial, Parque Cristal, Altamira, El Rosal, Sambil Caracas, El Marqués, El Hatillo, C.C. La Cascada, Los Dos Caminos, San Ignacio, Caucagua, San Antonio de los Altos y Río Chico.

La Guaira: La Guaira, Naiguatá, Maiquetía (C.C. Planeta Sotavento) y Club Puerto Azul.

Aragua: Palo Negro (Super Líder), Maracay (C.C. Platinium, Las Delicias, Los Samanes, C.C. Unicentro, Centro, Alcaldía, Av. Vargas y Centro Médico), Cagua, La Victoria (Palma Center y C.C. La Victoria), La Morita (Híper Líder e Intercomunal), Turmero (C.C. Mariño Plaza), Súper Líder El Limón, San Sebastián de los Reyes, Villa de Cura y Choroní.

Carabobo: Puerto Cabello, Bejuma, Valencia (Camoruco, El Viñedo, Concepto La Granja, Santa Rosa, La Viña, Centro, Las Garcitas, Sur, Bolívar Norte y La Quizanda), San Diego (C.C. Metrópolis y Supermercado Hiper Líder), Sambil Valencia, Tocuyito y Montalbán.

Zulia: Maracaibo (Los Haticos, Sabaneta, Hospital Universitario, Curva de Molina, C.C. Gran Bazar, Las Mercedes, Calle 72, Av. 5 de Julio, Las Delicias, Bella Vista, Norte, La Limpia, El Tránsito, Sambil Maracaibo y Zona Industrial), Santa Bárbara, La Concepción, Casigua, Machiques, Carrasquero, Puertos de Altagracia, Santa Rita, El Moján, Caja Seca, Mene Grande, Cabimas (Av. Independencia y Traki Cabimas), Ciudad Ojeda, Villa del Rosario y San Francisco (C.C. El Samán).

Anzoátegui: El Tigre, Puerto La Cruz (Av. Alberto Ravell), Barcelona Centro, Lechería (Centro Empresarial y Bahía Lido), El Tigrito, Anaco (Av. Mérida) y Puerto Píritu.

Bolívar: Unare, San Félix, Altavista, Puerto Ordaz Continental, Ciudad Bolívar, Ciudad Bolívar II y Eurobuilding Puerto Ordaz.

Lara: Barquisimeto (Mercabar, Zona Industrial, Capanaparo, Av. Pedro León Torres, C.C. Metrópolis, Sambil Barquisimeto y Av. Vargas), Quíbor, Carora e Hiper Líder Cabudare.

Falcón: Los Taques, Coro (Supermercado Eurofalcón y Coro I), Punto Fijo (Av. Jacinto Lara y Puerta Maraven), Dabajuro II y Sambil Paraguaná.

Guárico: Tucupido, El Sombrero, San Juan de los Morros, Traki Valle de la Pascua y Calabozo.

Nueva Esparta: Porlamar Centro, Porlamar-Margarita, Sambil Margarita, La Vela, Porlamar Alcaldía Mariño, La Asunción y Juan Griego.

Portuguesa: Híper Líder Araure, Acarigua, Guanare y Turén.

Sucre: Alcaldía Casanay, Traki Cumaná, Carúpano (C.C. Cristal) y Cumaná.

Táchira: San Cristóbal (C.C. Tamá, Sambil San Cristóbal y 7.ª Avenida) y San Antonio del Táchira.

Trujillo: Valera, Valera La Puerta, Santa Isabel, Boconó, Valera La Plata, Trujillo y Sabana de Mendoza.

Apure: San Fernando de Apure (C.C. Villacenter y Traki).

Barinas: Barinas (C.C. Los Mangos) y Eurobuilding Barinas.

Cojedes: San Carlos y Tinaquillo.

Delta Amacuro: Casacoima y Tucupita (Traki).

Mérida: Mérida Las Américas y El Vigía.

Monagas: Maturín II.

Yaracuy: Yaritagua (Hiper Líder) y San Felipe.

Horario y recomendaciones para los clientes

La atención especial del sábado 28 de noviembre operará exclusivamente en la franja de 11:00 a. m. a 4:00 p. m., por lo que la institución recomienda verificar la dirección exacta de la agencia más cercana dentro de cada municipio antes de acudir.

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