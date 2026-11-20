La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) sostuvo un encuentro técnico con representantes de la multinacional finlandesa Nokia para evaluar su oferta de soluciones enfocadas en la modernización de las infraestructuras de red en el país.

La reunión, encabezada por el director general del organismo regulador, Enrique José Quintana Sifontes, funcionó como un espacio de intercambio para revisar la visión estratégica de la compañía en áreas clave como la gestión del espectro radioeléctrico y el despliegue futuro de tecnologías móviles de quinta y sexta generación (5G y 6G).

Se enfocan en la actualización tecnológica

Este acercamiento forma parte de una serie de jornadas de trabajo con proveedores internacionales del sector para analizar herramientas que mejoren la eficiencia y seguridad de las telecomunicaciones locales.

En esa misma línea de evaluación tecnológica, el ente regulador también recibió recientemente a delegados de la operadora satelital española Hispasat, compañía que cuenta con una flota de 14 satélites en órbita y más de 30 años de trayectoria en Europa y América Latina.

Durante esa sesión previa, se analizaron alternativas para ampliar la conectividad mediante un modelo satelital multiórbita, que permitiría integrar constelaciones de órbita baja (LEO) y media (MEO), a través de alianzas con operadores como Starlink, OneWeb y O3b mPOWER, además de explorar iniciativas vinculadas al programa europeo de comunicaciones seguras IRIS².

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