El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) anunció que este viernes 20 de noviembre de 2026 se realizará el abono correspondiente al primer mes de aguinaldo dirigido a las pensionadas y los pensionados en todo el territorio nacional.

Según el comunicado difundido por el IVSS en sus redes sociales, la asignación responde al compromiso del Ejecutivo nacional liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez dentro del cronograma de beneficios sociales previstos para la temporada decembrina.

Uso de canales digitales

Para mayor comodidad y seguridad de los beneficiarios, el organismo recomendó a los adultos mayores utilizar de forma prioritaria la banca electrónica y consultar sus movimientos financieros directamente desde casa, a fin de evitar traslados innecesarios hacia las agencias bancarias.

Los pensionados pueden verificar el ingreso del dinero en las cuentas registradas ante el sistema de seguridad social durante el transcurso de este viernes 20 de noviembre.

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