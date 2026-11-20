Redvital y Makro difundieron avisos sobre próximas inauguraciones y procesos de contratación en distintas ciudades de Venezuela, con llamados dirigidos a farmacéuticos y a aspirantes para áreas operativas, de salud y de servicio.

De acuerdo con las piezas informativas de esta red que integra farmacias, productos médicos, tiendas mayoristas y autoservicio, el despliegue abarca anuncios de apertura y búsquedas de personal en múltiples puntos del país.

Ciudades y localidades con próximas inauguraciones

En las publicaciones sobre próximas inauguraciones figuran plazas como El Tigre, Anaco, Puerto Ordaz, Carúpano, Cumaná, Valle de la Pascua, Mérida, El Vigía, Barinas, Quibor, La Viña y Metropolitano.

Por otra parte, los llamados para farmacéuticos y distintas vacantes incluyen menciones a San Felipe, Caracas, Maracay, Carúpano, Valle de la Pascua, Barinas, Quibor, Puerto Ordaz, Ocumare del Tuy, Santa Teresa del Tuy, Ciudad Bolívar, Maracaibo, Cabimas y Valencia.

Cargos requeridos y canales de postulación

Entre los puestos señalados en las convocatorias aparecen asesor integral de venta, operador de almacén, carnicero, pescadero, charcutero, jefe de fruver, jefe de carnicería, auxiliar de farmacia, oficial de seguridad, electromecánico, médico ocupacional, enfermero, promotor de ventas y jefe de almacén.

Los interesados deben enviar su currículum a las direcciones de correo dispuestas para cada plaza o para recursos humanos, según la sede de interés.

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