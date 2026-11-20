El Servicio de Impuestos Internos (IRS) reconoció el derecho de las personas encarceladas a recibir los cheques de estímulo de la pandemia tras perder una batalla legal clave en Estados Unidos.

Aunque la medida no habilita un nuevo pago federal en este 2026, el fallo judicial del caso Scholl v. Mnuchin emitido en octubre de 2020 prohibió a la agencia tributaria retener las ayudas económicas por el simple hecho de que el contribuyente estuviera privado de libertad.

Resolución

A partir de esa orden federal, el organismo modificó sus protocolos internos para procesar los desembolsos pendientes y permitió a los reclusos elegibles reclamar los Créditos de Reembolso de Recuperación correspondientes a los años fiscales 2020 y 2021.

Para acceder a estos fondos aprobados durante la emergencia por COVID-19, los reclusos debían cumplir las mismas exigencias tributarias que cualquier otro ciudadano.

Estos son: poseer un número de Seguro Social válido para trabajar en el país y no figurar como dependientes en la declaración de impuestos de otra persona.

Aclaratoria

Asimismo, las autoridades fiscales aclararon que ningún familiar puede cobrar automáticamente el dinero en nombre del recluso, según detalla Solo Dinero.

Esto se debe a que el beneficio pertenece exclusivamente al titular y su entrega física depende de los datos bancarios registrados ante el IRS o de las normas internas de cada centro penitenciario para gestionar correspondencia y depósitos de fondos.

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