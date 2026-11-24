La creencia popular de que ciertas embajadas o consulados de Estados Unidos aprueban más visas de turista B1/B2 que otros carece de fundamento legal.

Tanto la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) como las normativas del Departamento de Estado (DOS) exigen aplicar exactamente los mismos estándares de evaluación en todo el mundo.

Los oficiales consulares no trabajan bajo cuotas de aprobación ni de rechazo, y consultan una base de datos federal centralizada —la Consular Consolidated Database— que almacena datos biométricos e historiales previos sin importar la sede donde ocurra la entrevista.

Los tres pilares que definen la aprobación bajo la Sección 214(b)

El otorgamiento de una visa de no inmigrante depende estrictamente de la Sección 214(b) de la ley estadounidense, la cual presume que todo solicitante es un "potencial inmigrante" hasta que demuestre lo contrario mediante tres factores clave:

Lazos sólidos con el país de origen: El solicitante debe probar vínculos laborales estables, dependientes económicos (como cónyuge o hijos) o patrimonio propio. Los agentes analizan cada caso con rigor; si las propiedades declaradas no coinciden con el historial laboral, surge desconfianza inmediata.

Solvencia económica comprobable: Quien aspira a viajar debe demostrar ingresos suficientes para costear hospedaje, transporte y alimentación sin recurrir a empleo ilegal. Tener grandes sumas bancarias sin un salario acorde levanta sospechas de actividad fraudulenta.

Coherencia con el formulario DS-160: Las respuestas verbales durante la cita deben coincidir exactamente con los datos escritos en la solicitud. Contradicciones, evasivas o mentiras provocan el rechazo automático.

El riesgo de viajar a otro consulado buscando "suerte"

Trasladarse a otras ciudades o países persiguiendo citas supuestamente más flexibles implica un gasto innecesario que no altera el perfil socioeconómico del viajero.

Aunque los tiempos de espera varían según la demanda regional y el personal disponible en cada sede, acudir a un consulado fuera de la jurisdicción habitual levanta sospechas en el oficial sobre las verdaderas intenciones del solicitante, complicando innecesariamente el trámite.

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