Trabajadores de almacenes, activistas laborales y coaliciones sindicales iniciaron este viernes 27 de noviembre una serie de movilizaciones en Estados Unidos que se extenderán desde el Black Friday hasta el Cyber Monday, bajo el lema Haz que Amazon pague (Make Amazon Pay), en el marco de las protestas contra Amazon en EEUU durante Black Friday.

Aunque la convocatoria incluye acciones simultáneas en más de 20 países coordinadas por UNI Global Union y Progressive International, el enfoque en territorio estadounidense apunta directamente a los centros operativos y logísticos de la compañía durante el fin de semana de mayor volumen de ventas del año.

Movilizaciones en Nueva York, Los Ángeles y Chicago

En Estados Unidos, las actividades comenzaron este viernes con proyecciones de video de gran formato en Nueva York bajo la consigna "Hagamos que Amazon sea justa", mientras los organizadores denunciaban condiciones de vigilancia laboral y el alto consumo de agua y electricidad de los centros de datos de la firma en el país.

La agenda de protestas continuará el próximo lunes 30 de noviembre (Cyber Monday), cuando integrantes del sindicato Teamsters tienen previsto manifestarse frente a instalaciones de Amazon en Los Ángeles y Chicago para exigir mejoras salariales, mayores garantías de seguridad laboral y el respeto al derecho de sindicación en los centros de distribución estadounidenses.

Estas acciones ocurren dos semanas después de que empleados de almacenes de Amazon en la vecina provincia canadiense de Columbia Británica lograran un contrato sindical que elevó su salario base a 29 dólares canadienses por hora, incorporó una semana adicional de vacaciones para el personal con diez años de servicio y fijó indemnizaciones por despido de hasta 18 semanas.

Impacto en el consumo estadounidense y respuesta de la empresa

Las protestas coinciden con el periodo de mayor actividad comercial para el sector minorista en Estados Unidos. Estimaciones de Adobe Analytics proyectan que las ventas en línea en el país alcanzarán los 275.100 millones de dólares esta temporada, lo que representa un aumento del 6,7 % respecto a 2025, año en que el 87 % de los consumidores estadounidenses del fin de semana de Acción de Gracias realizó o planificó compras en Amazon según la firma Numerator.

Amazon sostiene en su sitio institucional su compromiso de mantener un entorno laboral seguro y competitivo.

En septiembre pasado, la compañía anunció un incremento en su salario mínimo inicial para puestos operativos principales a tiempo completo en Estados Unidos hasta los 20 dólares por hora, señalando que la compensación total promedio supera los 32 dólares por hora al incluir beneficios.

Visita nuestras secciones: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube