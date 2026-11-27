El aumento de viajes durante las fiestas y vacaciones de fin de año en los aeropuertos estadounidenses despierta inquietud entre miles de migrantes que planean visitar a sus familias en México.

Quienes mantienen trámites migratorios pendientes, permisos temporales, órdenes previas de deportación o antecedentes legales enfrentan riesgos reales de inspección o detención tanto por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) como de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Preparación legal, documentos físicos y respaldo familiar

Antes de adquirir un boleto aéreo, especialistas recomiendan seguir tres pasos fundamentales de prevención:

Consultar a un abogado de inmigración: Resulta indispensable revisar el expediente con un experto si el viajero carece de estatus vigente, posee visa vencida, tiene antecedentes penales, cuenta con DACA o TPS, o mantiene una solicitud en curso. Tener un permiso de trabajo o un proceso abierto no inmuniza contra una detención ni garantiza el reingreso al país.

Portar copias impresas: Conviene llevar una carpeta física con la Green Card, visa, autorizaciones de viaje, recibos de trámites pendientes y resoluciones judiciales cerradas, evitando depender exclusivamente de archivos digitales.

Diseñar un plan de emergencia: Los viajeros deben memorizar el teléfono de su abogado, entregar duplicados de sus documentos a un familiar de confianza y explicarle cómo rastrear su paradero en caso de quedar bajo custodia federal.

Seguridad digital, derechos en aeropuerto y riesgos en vuelos domésticos

La protección tecnológica y el conocimiento legal marcan la diferencia durante el tránsito aeroportuario. Los asesores aconsejan imprimir el pase de abordar en papel, proteger el teléfono con contraseña numérica, cerrar sesiones de correo innecesarias y eliminar datos sensibles antes de viajar, ya que los agentes de CBP poseen amplias facultades legales para inspeccionar dispositivos electrónicos en controles internacionales.

Si un agente federal intercepta al pasajero, este debe mantener la calma, preguntar "Am I free to leave?" (¿Soy libre de marcharme?) y, ante una detención, ejercer su derecho a guardar silencio y pedir un abogado sin firmar documentos que no comprenda ni presentar papeles falsos.

Finalmente, los viajeros deben recordar que los operativos de ICE también ocurren en salas de embarque y llegadas de vuelos nacionales dentro de Estados Unidos, por lo que realizar escalas domésticas rumbo a México conlleva exactamente los mismos riesgos migratorios.

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