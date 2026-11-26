El excampeón de boxeo venezolano, Jorge “El Niño de Oro” Linares, quedó en libertad tras varios días de encierro bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Linares se reencontró con su familia, tras su salida de un centro penitenciario en El Paso, en el estado de Texas.

La información fue confirmada este miércoles, 25 de noviembre, por el presidente de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA), Gilberto Jesús Mendoza.

ICE libera a Jorge “El Niño de Oro” Linares

El directivo manifestó su alegría por medio de una publicación en X, por el desenlace de la situación legal de Linares en Estados Unidos.

“Nuestro amigo y ex campeón mundial de la WBA, Jorge Linares, está de vuelta con su familia. Gracias a todos por su apoyo, y un agradecimiento especial al abogado Richard Wilner y su equipo. ¡Bienvenido de vuelta, campeón!”, escribió Mendoza.

Jorge Linares estuvo bajo custodia del ICE desde el pasado domingo 15 de noviembre, cuando llegó al Aeropuerto Internacional de El Paso.

El venezolano, quien se retiró del boxeo profesional en 2023, denunció en su cuenta de la plataforma X que había sido detenido por el organismo migratorio. “Me tiene el ICE en El Paso, Texas. Qué locura”, escribió Linares tras su arresto.

"Tiene autorización para vivir en EEUU"

La firma de abogados Wilner O’ Reilly, encargada de su defensa, aseguró en un comunicado que Linares tiene “autorización” para vivir en el territorio estadounidense y ha “cooperado completamente” con las autoridades migratorias, reseñó El Pitazo.

“Estamos en comunicación con el ICE y trabajamos para resolver este asunto lo antes posible”, señaló el escrito.

Linares, originario de Barinitas (estado Barinas), es considerado uno de los boxeadores venezolanos más exitosos de su generación. El púgil obtuvo el título de campeón mundial en los pesos pluma, súper pluma y ligero.

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