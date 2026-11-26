Una joven de 21 años de edad resultó detenida tras protagonizar un violento altercado, presuntamente, motivado por los celos.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a la sospecha, identificada como Katherin Meléndez Pérez, por herir en el rostro a otra ciudadana con un fragmento de espejo.

Atacó a otra mujer con un trozo de vidrio en un episodio de celos

De acuerdo con el reporte del director del organismo de seguridad, todo ocurrió en medio de una riña, presuntamente, motivada por celos.

Los hechos se registraron en el sector Carapita, de la parroquia Antímano, en el municipio Libertador, al oeste de Caracas.

Se conoció que la agresora abordó y sometió a la víctima para iniciar una discusión. En medio del altercado, golpeó a la ciudadana repetidamente con sus manos, antes de cortarle la cara con el trozo de vidrio.

Tras recibir una denuncia sobre lo ocurrido, comisiones de la Delegación Municipal de Caricuao ubicaron y capturaron a la sospechosa en la misma zona del suceso.

Detenida por delito de lesiones personales

La presunta agresora quedó a la orden del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, y se le imputaron cargos por el delito de lesiones personales.

Las autoridades policiales recordaron que este tipo de conflictos interpersonales que escalan hacia agresiones con objetos cortantes o contundentes son sancionados penalmente.

De igual manera, instaron a la ciudadanía a formalizar sus denuncias de manera oportuna para facilitar la actuación de los órganos de investigación.

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