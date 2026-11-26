Funcionarios de la Delegación Municipal El Tigre y de la Unidad Especial de Apoyo a la Investigación Anzoátegui (Secuestro Oriente) del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) capturaron a un hombre señalado de dedicarse al hurto y comercialización ilícita de material estratégico perteneciente a la industria petrolera nacional.

El detenido quedó identificado como Leonel José Barrios Perales, de 48 años, apodado «Leo». Al verificar su estatus ante el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), los pesquisas determinaron que poseía un registro policial previo por el delito de tráfico ilícito de metales, piedras preciosas y material estratégico.

De acuerdo con el reporte oficial de la policía científica, las labores de investigación de campo permitieron ubicar y aprehender al sospechoso en la calle San José del sector Villa Hermosa, en el municipio Simón Rodríguez (El Tigre), estado Anzoátegui.

Evidencias incautadas durante el procedimiento

Durante el despliegue policial en la localidad anzoatiguense, las comisiones lograron recuperar el material sustraído de las instalaciones operativas y los medios empleados para cometer el delito.

Conductores eléctricos: Diversos rollos de cables y multiconductores de cobre de distintos calibres y longitudes, empleados en tendidos e instalaciones eléctricas de la estatal petrolera, además de tres revestimientos de conductores y un segmento de cable monopolar.

Herramientas y transporte: Una estructura metálica de segueta utilizada para seccionar el cableado y el vehículo automotor empleado para movilizar y comercializar la mercancía ilícita.

El caso y las evidencias colectadas quedaron a la orden del Ministerio Público del estado Anzoátegui para continuar con las actuaciones judiciales correspondientes.

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