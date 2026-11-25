Un hombre de la tercera edad, quien trabajaba como mecánico, fue asesinado a tiros dentro de su taller mecánico, en el norte de Barquisimeto, estado Lara.

La víctima quedó identificada como José Gregorio Camacaro, de 70 años de edad. De acuerdo con el reporte de Diario La Calle, el hombre murió tras ser víctima de un ataque armado en su lugar de trabajo, hecho en el que también resultó herido su hijo, Eduardo Camacaro.

Tirotean a mecánico y su hijo en su taller

Todo ocurrió en el sector Valle de Carorita, parroquia El Cují. De acuerdo con los reportes preliminares, el septuagenario se dedicaba a reparar una camioneta Dodge, modelo D100, cuando varios delincuentes armados irrumpieron en el establecimiento y le dispararon en múltiples oportunidades sin mediar palabra.

Durante la balacera, su hijo también fue alcanzado por los proyectiles, por lo que sus familiares lo auxiliaron de inmediato y lo trasladaron de emergencia en un vehículo particular hasta un centro asistencial cercano.

Investigan la fatal agresión

Comisiones policiales y detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se presentaron en el lugar del suceso para acordonar el área, realizar el levantamiento del cadáver y recolectar evidencias de interés criminalístico.

Por su parte, allegados de las víctimas aseguraron que desconocen la identidad de los homicidas como las razones de la agresión. Afirmaron que ambos hombres se dedicaban a la mecánica automotriz.

La policía científica mantiene abiertas las averiguaciones para determinar el móvil del crimen.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube