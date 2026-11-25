Una mujer de 26 años terminó hospitalizada tras ser víctima de un violento ataque mientras caminaba por Riverside Park, en Manhattan (Nueva York, EEUU).

La mujer fue apuñalada en el torso, en un ataque que la Policía de Nueva York investiga como una agresión aparentemente aleatoria.

El medio local PIX 11 informó que el sospechoso se acercó a la víctima, y la apuñaló sin mediar palabras, antes de escapar del lugar.

El incidente ocurrió durante la noche de este lunes. Los primeros reportes situaron el ataque cerca del Dinosaur Playground, un área recreativa del parque.

Víctima llamó al 911 tras ser apuñalada

La llamada de emergencia se recibió cerca de las 7:40 de la noche, cuando la mujer contactó al 911 para pedir ayuda.

Agentes acudieron hasta el sector y encontraron a la víctima con una herida en el torso. Los servicios de emergencia la trasladaron al Mount Sinai Morningside Hospital, donde fue ingresada en condición estable.

Ahora, la Policía busca identificar y localizar al hombre señalado como responsable.

De acuerdo con la versión de la Policía de Nueva York (NYPD), la mujer caminaba por el parque cuando un hombre se aproximó repentinamente. Sin mediar conversación ni advertencia, el individuo la apuñaló y huyó a pie.

Las autoridades describieron al sospechoso como un hombre vestido completamente de negro. Los investigadores recuperaron un cuchillo en la escena.

Serie de ataques violentos en espacios públicos de Nueva York

Se detalló que la víctima no conocía al agresor y no habría existido un intercambio previo entre ambos. La Policía lo considera un hecho aleatorio, aunque esa caracterización corresponde a la investigación en curso y podría modificarse conforme se conozcan nuevos datos.

Este ataque se suma a una serie de episodios violentos registrados en espacios abiertos de Nueva York durante las últimas semanas. Un incidente ocurrió el pasado 24 de octubre en Central Park, donde una mujer de 39 años fue abordada por un hombre que, según la investigación, la amenazó con un cuchillo y la violó.

Por ese caso fue arrestado Dereck Rivera, de 30 años y residente de El Bronx. Las autoridades también lo vincularon con otros incidentes denunciados en Central Park.

Seis días después, el 30 de octubre, Katie Suarez, de 28 años, murió tras ser apuñalada en el cuello mientras corría por Shore Parkway Greenway, en Brooklyn. La Policía describió aquella agresión como aparentemente aleatoria. En ese caso, los investigadores arrestaron a un antiguo asistente de maestro de una escuela pública de la ciudad.

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