Funcionarios de la Policía del estado Trujillo arrestaron a un ciudadano de apellido Villegas por su presunta responsabilidad en la manipulación inadecuada de sustancias químicas que ocasionó la intoxicación de 31 estudiantes y dos adultos el pasado 19 de noviembre en el municipio Carache.

De acuerdo con el reporte policial, el detenido dispersaba productos tóxicos en una parcela de su propiedad ubicada en las inmediaciones de la Escuela Bolivariana José Cristóbal Hurtado de Mendoza, provocando afecciones respiratorias y cuadros de malestar general en la comunidad educativa.

Durante el procedimiento, las comisiones policiales incautaron un herbicida en polvo de uso agrícola y un envase con herbicida líquido, elementos que pasaron a formar parte de las evidencias puestas a la orden del Ministerio Público mientras avanzan las experticias técnicas y sanitarias.

Antecedentes en Trujillo por intoxicaciones escolares

El estado Trujillo figura durante 2026 entre las entidades con mayor incidencia de episodios de intoxicaciones masivas en planteles educativos, una situación que mantiene en alerta a padres, docentes y organizaciones de derechos humanos.

El pasado 21 de octubre, cuerpos de seguridad detuvieron a un sujeto identificado como Rangel Y., presunto integrante de la banda delictiva El Cagón, a quien le decomisaron dos granadas de gas lacrimógeno, ocho sobres de raticida, polvo químico irritante, limpia hornos y cloro.

Análisis preliminares del IVIC y Protección Civil hallaron coincidencias químicas entre esos materiales y muestras recolectadas en escuelas trujillanas.

Ante el reclamo de los habitantes por investigaciones exhaustivas, el alcalde del municipio Andrés Bello, José Reyes, atribuyó los incidentes a sectores opositores calificándolos como 'actos de sabotaje y terrorismo'.

En contraste, el coordinador general de Cecodap, Carlos Trapani, rechazó la politización del caso advirtiendo que estos hechos «no pueden ser interpretados como hechos aislados ni meramente accidentales».

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube