El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) informó sobre la detención de un venezolano señalado por presuntamente distribuir material que incitaba a atentar contra el presidente Donald Trump.

Dicho caso salió a la luz el 23 de noviembre, luego de que las autoridades divulgaran detalles de la investigación federal.

El detenido fue identificado como Héctor Alejandro Mujica Hernández, quien cayó en manos de agentes migratorios el pasado 16 de octubre en Provo, Utah. El arresto se produjo tras una investigación que involucró información suministrada por el FBI sobre presuntas amenazas detectadas en internet.

Según el reporte oficial, las autoridades vincularon al venezolano con la distribución de calcomanías que contenían mensajes alusivos al asesinato de Trump. El material habría circulado durante una reunión del grupo People of Provo Against ICE (POPAI).

La investigación comenzó luego de que el FBI alertara sobre la actividad del ciudadano en línea, lo que llevó a los organismos federales a profundizar las pesquisas y ejecutar el operativo que terminó con su detención.

DHS también cuestionó su estatus migratorio

El organismo señaló que Mujica Hernández ingresó legalmente a Estados Unidos en julio de 2016, pero permaneció en el país después de que venciera el tiempo autorizado por su visa. Esta situación también forma parte de los señalamientos de las autoridades migratorias.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, condenó las presuntas amenazas contra Trump y aseguró que el DHS no tolerará intimidaciones ni mensajes que promuevan atentados o amenazas de muerte.

“Este inmigrante ilegal no solo violó nuestras leyes al permanecer ilegalmente en el país más allá del plazo permitido por su visa, sino que también amenazó la vida del Presidente de los Estados Unidos”. “El Departamento de Seguridad Nacional no tolerará amenazas de muerte de ningún tipo. Bajo el liderazgo del Presidente Trump, nuestros valientes agentes del ICE trabajan incansablemente para que Estados Unidos vuelva a ser un lugar seguro. Los medios de comunicación y la extrema izquierda deben dejar de difamar a los agentes del ICE y al Presidente Trump”.

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