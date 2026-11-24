El Tribunal Medio de Tennessee sentenció a nueve venezolanos en situación migratoria irregular tras declararse culpables de cargos de trata de personas y tráfico ilícito, vinculados con una red de explotación sexual que operaba en varios moteles de la ciudad de Nashville.

Según el comunicado difundido por la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia de Estados Unidos (EEUU), la organización criminal reclutaba a mujeres venezolanas vulnerables con falsas ofertas de empleo para trasladarlas al país norteamericano.

Una vez en Nashville, los integrantes de la banda les exigían el pago de una deuda exorbitante por el traslado ilegal, la cual solo podían saldar mediante la prostitución bajo amenazas de violencia física contra ellas y sus familiares.

Estructura familiar y condenas impuestas

De acuerdo con los documentos judiciales, Yilibeth Carmen Rivero-de Caldera y su hijo, Kleiver Daniel Mota Rivero, dirigían la estructura delictiva, para lo cual reclutaron a hijos adultos, cónyuges, a la pareja de Mota y a otros colaboradores.

Ambos líderes, junto con Ramón De Jesús Velásquez Martínez, recurrían a armas de fuego y amenazas para someter a las víctimas, además de intimidarlas con una supuesta vinculación de Mota con una banda carcelaria venezolana y con su condena previa por homicidio en Venezuela.

El tribunal federal impuso penas de 17 años tanto para Yilibeth Carmen Rivero-de Caldera como para Kleiver Daniel Mota Rivero, mientras que Ramón De Jesús Velásquez Martínez recibió una sentencia de 100 meses de cárcel.

Asimismo, el juzgado condenó a Endrik Alexander Morales-Rivero a 66 meses de prisión, a Yuribetzi Del Valle Gómez Machuca a 60 meses, a Ariannys Beatriz Gutiérrez-Carrillo y Frankyanna Del Valle Romero-Rivero a 50 meses cada una, y a Jesús Enrique Castillo Rodríguez a 48 meses.

Por su parte, Wilmarys Del Valle Manzano Solórzano recibió una pena equivalente al tiempo ya cumplido en detención.

Además de las penas privativas de libertad, la corte ordenó a Rivero y a Mota pagar un total de 171.614 dólares por concepto de indemnización a cuatro víctimas identificadas, responsabilidad que comparten de forma solidaria varios de los demás condenados según su participación en los hechos.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube