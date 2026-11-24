Un hombre venezolano de 28 años y un niño boliviano de 5 años fueron encontrados sin vida en un estanque de regadío.

El hecho se registró en el sector de Potrerillos Altos, en Ovalle, región de Coquimbo, Chile. Ahora, autoridades de la Policía de Investigaciones investiga las circunstancias del hecho.

Venezolano y un niño de cinco años mueren en un estanque

Se pudo conocer que la posible causa de la muerte de ambos sería asfixia por sumersión.

Bomberos de Ovalle recuperaron los dos cuerpos desde el interior del estanque, hasta donde las víctimas habrían llegado para sacar agua.

Según el testimonio ofrecido por la madre del niño, el domingo, cerca de las 7:00 de la noche, su hijo y su pareja se dirigieron hasta el lugar para conseguir el vital líquido.

Su pareja en contró sus pertenencias cerca del agua

Cuando notó que tardaban en regresar, la mujer fue a buscarlos y encontró algunas pertenencias de sus familiares junto al estanque, por lo que llamó a los servicios de emergencia, informó BioBioChile.

Por instrucción del Ministerio Público, detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Ovalle quedaron a cargo de las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

El jefe subrogante de la unidad, comisario Enzo Rodríguez, informó que durante el reconocimiento externo de los cuerpos no observaron lesiones atribuibles a terceras personas.

Se desconocen las circunstancias que llevaron a que los dos cayeran en el estanque.

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