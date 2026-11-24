Un lamentable hecho quedó al descubierto tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un niño en Tocuyito, estado Carabobo.

De acuerdo con el reporte del comunicador Edixon Manuel, en Instagram, el infante, quien había sido reportado como desaparecido, fue identificado en distintas publicaciones, difundidas por su familia en las redes sociales, como John Fran Figueroa.

Hallan sin vida al niño desaparecido en Tocuyito

De acuerdo con la información conocida sobre el caso, el menor de edad desapareció este domingo en la zona de San Luis, municipio Libertador, y fue localizado sin vida este lunes.

Los primeros reportes sobre la situación indicaron que el cuerpo del niño presentaba múltiples heridas ocasionadas con un arma blanca.

Detienen al hermano de la víctima

También circularon señalamientos sobre una posible agresión sexual, información que no ha sido confirmada por las autoridades competentes, las cuales se encargarán de las investigaciones forenses.

Por otro lado, se pudo conocer que otro menor de edad estaría detenido como principal sospechoso; se trata del hermano del niño fallecido.

Bebé muere en trágico accidente

En un hecho aislado, un niño de apenas un año de edad falleció tras permanecer hospitalizado por complicaciones derivadas de la ingesta accidental del tapón de un marcador.

El infante, identificado como Mathias Melquiel Ríos Arias, murió en horas de la noche de este en el Hospital Dr. Enrique Tejera de Valencia, estado Carabobo.

Durante su estancia hospitalaria fue sometido a una intervención quirúrgica para extraer el tapón y más adelante desarrolló una infección pulmonar, cuadro clínico que se agravó hasta su lamentable fallecimiento, este 21 de noviembre.

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