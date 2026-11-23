Un niño de apenas un año de edad falleció tras permanecer hospitalizado por complicaciones derivadas de la ingesta accidental del tapón de un marcador.

El infante, identificado como Mathias Melquiel Ríos Arias, murió en horas de la noche de este en el Hospital Dr. Enrique Tejera de Valencia, estado Carabobo.

Ingirió accidentalmente un tapón de marcador

De acuerdo con el testimonio de la madre ante las autoridades, citado por el medio Noti Guárico, el incidente ocurrió en horas de la mañana del pasado 28 de octubre, mientras el niño jugaba en una vivienda de la calle Estadio del sector Paraguito, en la parroquia Las Mercedes del Llano, municipio Juan José Rondón del estado Guárico.

Tras llevarse el objeto a la boca e ingerirlo de forma accidental, el pequeño recibió atención médica inicial en un centro asistencial cercano y posteriormente fue referido a la ciudad de Valencia, donde quedó ingresado desde el 30 de octubre.

Complicaciones de salud tras cirugía

Durante su estancia hospitalaria fue sometido a una intervención quirúrgica para extraer el tapón y más adelante desarrolló una infección pulmonar, cuadro clínico que se agravó hasta su lamentable fallecimiento, este 21 de noviembre.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalistica (Cicpc) abrieron la investigación correspondiente como “averiguación de muerte”. Hasta el momento, el caso hasta los está catalogado como un accidente.

El caso quedó bajo conocimiento de la Fiscalía Vigésima Sexta del Ministerio Público de la circunscripción judicial.

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