El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) anunció este lunes 23 de noviembre la condena de nueve ciudadanos venezolanos por integrar una red criminal dedicada al tráfico sexual y contrabando de personas en Nashville, estado de Tennessee, luego de que todos los implicados se declararan culpables de trata de personas y tráfico ilegal de migrantes.

De acuerdo con los documentos judiciales del caso, la estructura delictiva estaba dirigida por Yilibeth Carmen Rivero de Caldera y su hijo, Kleiver Daniel Mota Rivero, quienes reclutaban a mujeres venezolanas en situación de vulnerabilidad bajo falsas ofertas de empleo en territorio estadounidense y coordinaban su ingreso irregular al país.

Una vez que las víctimas llegaban a Nashville, los integrantes de la red les notificaban que habían adquirido una deuda inflada por los gastos de traslado, obligándolas a saldarla mediante servicios sexuales bajo amenazas de agresiones físicas e intimidación con armas de fuego tanto contra ellas como contra sus familiares en Venezuela.

"Estas sentencias marcan la etapa final de una búsqueda incesante de justicia contra criminales despiadados que introdujeron a víctimas vulnerables a través de la frontera y, una vez en Estados Unidos, las explotaron mediante la trata con fines sexuales, todo ello con el único fin de enriquecerse", declaró el fiscal general adjunto A. Tysen Duva.

Condenas y medidas de restitución

La investigación federal determinó que los líderes incorporaron a familiares, parejas y allegados para administrar el esquema de explotación y retener parte de los ingresos de las afectadas.

Cabecillas de la red: Yilibeth Carmen Rivero de Caldera y Kleiver Daniel Mota Rivero recibieron las sentencias máximas del proceso, fijadas en 17 años de cárcel federal cada uno, además de la orden judicial de pagar de manera conjunta 171.614 dólares en concepto de restitución a cuatro víctimas identificadas.

Cómplices y operadores: Ramón De Jesús Velásquez Martínez —señalado junto a los líderes de emplear armas de fuego para coaccionar a las mujeres— fue condenado a 8 años y 4 meses ; Endrik Alexander Morales Rivero a 5 años y 6 meses ; y Yuribetzi Del Valle Gómez Machuca a 5 años de prisión.

Otras sentencias: Ariannys Beatriz Gutiérrez Carrillo y Frankyanna Del Valle Romero Rivero recibieron penas de 4 años y 2 meses cada una; Jesús Enrique Castillo Rodríguez fue sentenciado a 4 años; mientras que Wilmarys Del Valle Manzano Solórzano recibió una pena equivalente al tiempo ya cumplido bajo custodia federal.

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